德国央行总裁称欧债危机尚未结束

2013年3月12日，德国央行总裁魏德曼在宣布该央行2012年财报的记者会上发表讲话。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

* 魏德曼称法国改革进程似乎徘徊不前

* 称德国经济状况良好，但信心受挫

* 德国央行大幅提升风险拨备

路透法兰克福3月12日 - 德国央行周二表示，已多拨出数十亿欧元的资金，用于应对其所认为的欧洲央行(ECB)冒险行动，并且直接批评法国在推动改革方面“徘徊不前”。

德国央行总裁魏德曼在宣布该央行2012年财报时表示，虽然欧元区债务危机因欧洲央行的融资承诺而有所缓解，但并未结束。他敦促各国政府通过改革来解决根源问题。

同时亦为欧洲央行管理委员会成员的魏德曼反对去年9月通过的欧洲央行购债计划。他认为，欧元区成员国政府必须通过振兴经济来走出危机，而不是指望获得欧洲央行的援助。

“我们正面临的危机是一场信心危机，如果我们推延解决危机的根源，就无法赢得信心，”他在接受电视采访时对路透表示。

魏德曼此前在一场新闻发布会上强调，“尽管近来金融市场平静，但危机尚未结束。”他并表示，法国、意大利和塞浦路斯改革进程还存在不确定性。

“法国的改革似乎进展不顺，大选结果则给意大利改革带来疑问，在(正竭力争取救援的)塞浦路斯，形势则尤其不明朗。”

上个月月末，欧洲央行另一位德国籍决策者亚斯穆森敦促法国采取切实措施来减少预算赤字。他向路透表示，法国的信誉面临考验，今年需尽可能实现赤字目标。

魏德曼的讲话呼应了亚斯穆森的呼吁。

法国欧元区第二大经济体，仅次于德国。

**欧洲央行风险**

德国央行对欧央行为帮助银行业渡过危机而承担的风险表示关切，例如接受评级较低的资产为抵押品向银行发放现金，若银行不能偿还则央行将面临较大损失。

魏德曼担心，欧央行与爱尔兰上月就Anglo Irish Bank达成的债务协议表明其容易进入财政政策的“地盘”--德国央行并不希望这种情况发生。

“我们必须慎重，不能进一步模糊货币政策与财政政策的界限，”魏德曼对路透表示。

关于应该如何行动才能确保欧央行货币政策惠及欧元区的每个人，德国与欧央行总裁德拉吉的意见相左。

德拉吉称，央行的首要任务是增强所谓的货币政策“传导机制”，以便低利率可以传递至区内各处。他担心中小型企业不能获得必要的资金。

而魏德曼似乎对此不太担忧。“有效的传导机制并不意味着欧洲每个国家每个人都能享受相同的利率，”他说。

“微调各部门的融资条件不是货币政策的职责。解决此问题有其他工具，各国政府为此设立了专门的银行机构，如德国的KfW银行。我们应该首先关注它们解决问题的能力。”

**信心缺失**

魏德曼表示，欧元区危机是对德国经济最大的威胁。

德国经济在欧元区危机期间的前两年强劲扩张，但去年增速放缓，第四季经济甚至出现萎缩。

多数分析师仍预计该国经济在今年第一季微弱成长，摆脱衰退，之后重获动能。

“德国经济结构性良好，”魏德曼称，但欧债危机重创信心，也对经济复苏构成最大风险。

他预计今年经济成长将逐步增强，但前提是信心不会再受冲击。

“短期来看，欧元区通胀风险很可能降低，”魏德曼表示，并称中期来看，重要的是不能让外界怀疑欧央行货币政策的“稳定导向”。(完)

(编译 兰秀娟/梁睿雪/王兴亚/李爽; 审校 张涛)

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