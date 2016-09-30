德国央行认为复苏已上轨道 全球不再需要刺激措施

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透法兰克福9月30日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五表示，德国央行认为没有必要像国际货币基金组织(IMF)倡言的一样提出新一套全球刺激方案，因该行预期全球经济将持续复苏。
IMF呼吁全球大型经济体祭出新的刺激措施，但此呼声未受德国重视，德国央行反对进一步货币宽松，政府也不愿意多动用创纪录的预算盈余。
多姆布雷特在IMF于10月7-9日召开年度会议前表示，“我们认为没有全球合作提出货币、财政及结构性措施的需求。”
“更应关切的是各个国家的正确政策组合，并维持稳定。”
多姆布雷特补充称，对于“持续性停滞”的担忧已经过头，甚至将发达国经济体人口老化的考虑近来也是如此。
多姆布雷特称，“陷入持续性停止的危险已经被过度夸大。”
“发达国家成长趋势的确转弱，在人口结构改变的背景下是无可避免的，”他补充称。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。