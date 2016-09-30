德国央行认为复苏已上轨道 全球不再需要刺激措施

路透法兰克福9月30日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五表示，德国央行认为没有必要像国际货币基金组织(IMF)倡言的一样提出新一套全球刺激方案，因该行预期全球经济将持续复苏。

IMF呼吁全球大型经济体祭出新的刺激措施，但此呼声未受德国重视，德国央行反对进一步货币宽松，政府也不愿意多动用创纪录的预算盈余。

多姆布雷特在IMF于10月7-9日召开年度会议前表示，“我们认为没有全球合作提出货币、财政及结构性措施的需求。”

“更应关切的是各个国家的正确政策组合，并维持稳定。”

多姆布雷特补充称，对于“持续性停滞”的担忧已经过头，甚至将发达国经济体人口老化的考虑近来也是如此。

多姆布雷特称，“陷入持续性停止的危险已经被过度夸大。”

“发达国家成长趋势的确转弱，在人口结构改变的背景下是无可避免的，”他补充称。(完)