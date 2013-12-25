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国际财经 | 2013年 12月 25日 星期三 08:52 BJT

德国央行今年从纽约和巴黎运回37吨黄金

路透法兰克福12月24日 -德国央行总裁魏德曼接受报纸采访时称，该央行今年从纽约和巴黎运回了近37吨黄金到法兰克福，未来几年计划运回更多。

冷战期间出于安全考虑，德国央行在美法两国存有黄金。今年年初央行曾表示，打算将这些黄金储备中的数百吨运回国内。

据《德国画报》报导，今年运回的黄金价值约11亿欧元(15.1亿美元)。

“未来几年，我们将增加每年运回国内的黄金数量，”魏德曼称。(完)

(编译 许娜；审校 郑茵)

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