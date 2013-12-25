德国央行今年从纽约和巴黎运回37吨黄金

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透法兰克福12月24日 -德国央行总裁魏德曼接受报纸采访时称，该央行今年从纽约和巴黎运回了近37吨黄金到法兰克福，未来几年计划运回更多。
冷战期间出于安全考虑，德国央行在美法两国存有黄金。今年年初央行曾表示，打算将这些黄金储备中的数百吨运回国内。
据《德国画报》报导，今年运回的黄金价值约11亿欧元(15.1亿美元)。
“未来几年，我们将增加每年运回国内的黄金数量，”魏德曼称。(完)
(编译 许娜；审校 郑茵)
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