德国经济形势不稳定 央行从海外收回黄金储备

路透法兰克福1月27日 - 德国央行周三称，该行去年从海外收回逾200吨黄金，接近把该国半数黄金储备放在国内。德国黄金储备在全球居第二位。

欧元区危机之后，很多普通德国民众希望把更多黄金储备放在国内，一些人质疑这些储备是否还存在，促使德国央行最近公布长长的金条列表。德国拥有3,381吨黄金储备。

储备中40%多一点现存在位于法兰克福的德国央行地下，另外类似规模的储备存在美国联邦储备委员会(美联储/FED)。

对于很多德国人来说，证明这些储备仍安然存放是很重要的。德国央行称所有金条在收回时都“彻彻底底的检查和鉴定”。

据世界黄金协会(WGC)，德国黄金储备价值约为1,300亿美元，在全球列居第二，仅次于美国，约相当于中国的两倍。(完)