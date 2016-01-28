德国经济形势不稳定 央行从海外收回黄金储备

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透法兰克福1月27日 - 德国央行周三称，该行去年从海外收回逾200吨黄金，接近把该国半数黄金储备放在国内。德国黄金储备在全球居第二位。
欧元区危机之后，很多普通德国民众希望把更多黄金储备放在国内，一些人质疑这些储备是否还存在，促使德国央行最近公布长长的金条列表。德国拥有3,381吨黄金储备。
储备中40%多一点现存在位于法兰克福的德国央行地下，另外类似规模的储备存在美国联邦储备委员会(美联储/FED)。
对于很多德国人来说，证明这些储备仍安然存放是很重要的。德国央行称所有金条在收回时都“彻彻底底的检查和鉴定”。
据世界黄金协会(WGC)，德国黄金储备价值约为1,300亿美元，在全球列居第二，仅次于美国，约相当于中国的两倍。(完)
(编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。