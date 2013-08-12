德国央行称希腊可能在2014年初需要额外救助--报导

路透柏林8月11日 - 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日报导引用德国央行一份文件指出，该行预期希腊可能最晚在2014年初需要欧洲盟友的额外救助。

该报导可能再度激起德国热议，探讨德国总理默克尔是否刻意在9月22日大选之前淡化此事；在这场选举中默克尔可能三度连任。

反对党、特别是社会民主党(SPD)角逐大位的史坦布律克(Peer Steinbrueck)先前已提出指控，称默克尔掩盖德国纳税人未来得进一步资助欧元区纾困的风险。

希腊已经取得欧盟/国际货币基金组织(IMF)两度纾困，总金额达2,400亿欧元(3,200亿美元)，总提拨使用比例已达九成。这些纾困将于2014年底到期。

默克尔及德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)先前一再重申，希腊援助正在轨道上，驳斥需要额外援助或减计债务的说法。

明镜周刊报导指出，其说法是引述德国央行提供给德国财政部及IMF的报告。

明镜周刊称，在这份报告中，德国央行预期欧洲各国政府“最慢肯定将在2014年初就新的援助计划达成协议”。未能立即取得德国央行及德国财政部的评论。

报导指出，德国央行同时称现有援助方案“风险极高”，同时批评上月三大金主批准给希腊的58亿欧元援助存在“政治动机”。三大金主分别为欧洲央行、欧盟及IMF。

报导指出，虽然包括默克尔在内的欧洲各国领导人盛赞希腊政府履行纾困案中规定的改革，但德国央行称希腊的表现“说不上是令人满意”。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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