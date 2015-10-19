只有中国经济增长大幅放缓才会严重影响德国增长--德国央行

路透法兰克福10月19日 - 德国央行理事Joachim Nagel周一表示，只有在中国经济增长大幅放缓的情况下，德国才会受到很大影响，但迄今为止公布的数据并未表明中国经济大幅放缓。德国是欧元区最大经济体。

“根据我们的预估，中国经济增幅每下降4个百分点，德国国内生产总值(GDP)将被拉低近0.25个百分点，”Nagel在一次商业论坛上表示，“不过，目前看来不太可能出现这种降幅。”

Nagel表示，中国经济正经历从出口带动成长改为以发展服务业为主的自然转型，其成长速度仍相当迅速。

“我们正见到工业部门出现明显修正，超额生产能力正在减少，”Nagel称，“这也可从德国出口企业及当地生产商那里获得证实。不过贸易及服务业成长仍看来不错。”

中国第三季经济成长率跌破7%，为全球金融危机以来首见，部分是因为投资降温。(完)