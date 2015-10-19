只有中国经济增长大幅放缓才会严重影响德国增长--德国央行

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透法兰克福10月19日 - 德国央行理事Joachim Nagel周一表示，只有在中国经济增长大幅放缓的情况下，德国才会受到很大影响，但迄今为止公布的数据并未表明中国经济大幅放缓。德国是欧元区最大经济体。
“根据我们的预估，中国经济增幅每下降4个百分点，德国国内生产总值(GDP)将被拉低近0.25个百分点，”Nagel在一次商业论坛上表示，“不过，目前看来不太可能出现这种降幅。”
Nagel表示，中国经济正经历从出口带动成长改为以发展服务业为主的自然转型，其成长速度仍相当迅速。
“我们正见到工业部门出现明显修正，超额生产能力正在减少，”Nagel称，“这也可从德国出口企业及当地生产商那里获得证实。不过贸易及服务业成长仍看来不错。”
中国第三季经济成长率跌破7%，为全球金融危机以来首见，部分是因为投资降温。(完)
(编译 汪红英/张明钧; 审校 李春喜/郑茵)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。