德央行总裁称不允许希腊以扩散风险要挟欧洲

路透雅典6月15日电---德国央行总裁魏德曼周五表示,欧元区不允许任何国家拿金融扩散效应的威胁来要挟欧洲.希腊将在两天后举行大选,这场选举将决定希腊是否会留在欧元区.

魏德曼重申,6月17日大选後组建的政府须接受该国3月与欧盟和国际货币基金组织(IMF)所签署协议中的所有条件.该协议规模为1,300亿欧元.

"这份协议是由包括希腊政府在内的各方签署而达成的,"他在接受希腊日报Kathimerini、意大利Corriere della Sera和西班牙等各国媒体联合采访时表示.

"在任何情况下,我们都不会允许任何国家以扩散效应来要挟我们."

他表示,如果不完全遵守协议中附带的严苛节支条件,就将切断对希腊的金援.若未获得下一笔救援款项,希腊拥有的资金只能维持几周.

魏德曼甚至拒绝亲救援政界人士的呼吁,他们呼吁延展节支计划时程,给希腊更多时间来达到目标.

"这将是一个会对整体欧元区造成不利影响的政治决定."担任欧洲央行管委会成员的魏德曼称.

魏德曼驳斥了有关西班牙获得优惠条件的说法,但也表示,担心给人留下欧盟提供救助没有附加条件的印象.

"对於这是一次没有金融体系以外相关条件的看法,正在侵蚀(其他国家)对其当前救助计划条款的承诺."他说.

就救助方案本身而言,魏德曼表示,1,000亿欧元的西班牙银行业援助资金已经足够.

他指出,对泛欧银行业联盟的呼吁需要花一些时间来落实.该联盟将为欧元区银行业者建立一个共同的监督和支持系统.

"但这不是能够迅速解决的问题,因为这需要类似财政联盟那样的大量法律性调整,"魏德曼称.

他称赞意大利总理蒙蒂推行了重要改革措施.

"现在问题在於落实,而且这是一个需要先花费时间才能取得成果的过程,"他称."意大利已走上正确道路."

当问及欧洲央行是否会将利率降至1%以下,魏德曼表示,央行不会提前表态.

他表示,金融市场的不稳定,来自於希腊改革计划落实及欧元前途的政治面不确定性.

"并非每件事都能用降息解决,"他称.(完)

--编译 梁睿雪/王翔琼/蔡美珍;审校 王冠中/隋芬/田建华

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