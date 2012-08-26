德央行总裁称应警惕欧央行购债成瘾

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透法兰克福8月26日电---德国央行总裁魏德曼在明镜周刊(Der Spiegel)周日刊发的专访中称,欧洲央行拟推出新计划购买欧元区受困成员国公债,这种行动有可能成瘾.
欧洲央行总裁德拉吉料在9月6日管委会会议之後公布购债计划的细节.德拉吉在8月2日政策会议结束後表示,魏德曼对此计划持保留态度.
"在我看来,此类政策接近于通过印钞为国家提供融资,"魏德曼对明镜周刊说,"在民主体系中,应由议会而非央行来就如此广泛的风险分担作出决策."
为政府提供融资一直是欧洲央行的禁忌.
"我们不应低估央行融资能像药物一样使人上瘾的风险,"魏德曼说.(完)
--编译 王兴亚;审校 丁琦
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