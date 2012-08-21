德国央行坚持反对ECB购债计划 後者力求打消臆测

* 德国央行仍然反对ECB购债计划

* 称政府而不是央行有责任提供支持

* ECB称购债臆测令人误解

* 德国央行称欧元危机在下半年进一步冲击德国经济

路透柏林/法兰克福8月20日电---德国央行周一加大对欧洲央行(ECB)购债计划的阻力.该计划旨在购买数以十亿欧元计的西班牙和意大利公债,以降低这些国家不断攀升的借款成本.

欧洲央行正被迫在抗击欧元区债务危机中发挥更大的作用,与此同时区内政府努力克服法律和政治层面的障碍,以协调出台较长期的应对措施,但德国央行希望限制央行的行为.

由於德国央行的持续反对,欧洲央行寻求打消对新购债计划的臆测,即便德国总理梅克尔上周声称支持欧洲央行抗击危机的策略.

德国央行反对欧洲央行总裁德拉吉重启购债行动的计划,认为此举相当於对政府进行货币融资,有违欧洲法律.

"德国央行仍对购买欧元体系内主权债的作法持批评态度,此举对稳定构成相当大的风险."该央行在报告中称.

"有关可能会进一步分摊偿付风险的决定,应...由各国政府和议会来作出,而不应该通过央行的资金渠道来实现."

欧元在该报导发表後下滑.

决策层在欧洲央行9月6日会议前,就购债计划表明立场.市场则希望央行在此次会议上透露更多计划细节.

德拉吉本月稍早曾表示,欧洲央行可能干预债市,但没有宣布具体措施.

**欧洲央行压制设定债券收益率"上限"言论**

周一欧洲央行试图粉碎关於其计划中的资产购买计划将采取何种形式的臆测,称谈论尚未出台的决议会造成误导.

路透上周对分析师的调查显示,大多数受访者预料欧洲央行不会对意大利和西班牙公债收益率(殖利率)设定上限.

欧洲央行仍在起草新的债券计划,该计划将与休眠中的证券市场计划截然不同.证券市场计划是欧洲央行2010年5月开始的第一波购买行动,德国央行前总裁韦伯为抗议此计算而辞职.

作为欧洲央行任何购债举动以援助受困欧元区国家的先决条件,欧洲央行希望相关成员国政府向欧元集团纾困基金请求援助,并兑现援助计划所附加的经济条件.

西班牙经济部长德金多斯在上周六刊出的评论中称,欧洲央行必须采取强有力且无限度的举措来购买公债,以帮助西班牙降低其融资成本并消除围绕欧元区前景的疑虑.

但其他欧洲国家将希望确保,西班牙不会像意大利一样开始降低改革力度,且欧债危机正波及欧元集团核心国家的迹象会巩固他们的决心.去年欧洲央行开始购买意大利公债时,该国开始放松改革.

**经济蒙阴**

在欧元区危机多数时间里德国经济仍持续坚韧,并稳健成长.但德国央行称,今年下半年德国经济恐遭受更多冲击.

该央行警告,政府不应拖延预算整顿,或是对支出的回旋空间过度乐观.

"在当前的危机中,对德国国家财政的信任是一个重要的稳定因素,但并非不可动摇,"德国央行写道.(完)

--编译/审校 吴云凌/徐文焰/肖群英/张涛/张若琪

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