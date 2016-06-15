中德计划合作在亚非寻求商机--德政府和业界消息人士

路透中国沈阳6月14日 - 在德国总理默克尔第九次访华期间，德国政府和业界消息人士本周表示，德国和中国计划共同在非洲及亚洲寻求商业机会。

他们提到特别有兴趣在基础建设、能源、交通运输、环境保护、农业和医疗保健等领域的机会。

消息人士称，加强合作关系旨在帮助德国企业更好地应对愈来愈激烈的竞争，及中国企业迅速提升的科技，并帮助中国企业学习更为尊重国际规范和标准，包括环境问题在内。

联合商业活动有助于德国企业。近年来德国企业一直抱怨在海外市场很难与中国企业竞争，因中资企业能获得大笔政府补贴。

消息人士指出，中德联手可让竞争者几乎没什么赢面，同时帮助德国企业涉足更庞大的中国金融资源。他们并称，可通过新的中国丝路基金和亚洲基础设施投资银行提供融资。

消息人士说，例如西门子(SIEGn.DE)周一稍晚就和中国中车(601766.SS)签署了一份协议，并拟在能源行业达成进一步协议。

消息人士表示，在政府层级，中国和德国也誓言强化双方在阿富汗的合作，从训练地下采矿作业的试点项目展开；以及非洲的开发项目。(完)