中德计划合作在亚非寻求商机--德政府和业界消息人士

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透中国沈阳6月14日 - 在德国总理默克尔第九次访华期间，德国政府和业界消息人士本周表示，德国和中国计划共同在非洲及亚洲寻求商业机会。
他们提到特别有兴趣在基础建设、能源、交通运输、环境保护、农业和医疗保健等领域的机会。
消息人士称，加强合作关系旨在帮助德国企业更好地应对愈来愈激烈的竞争，及中国企业迅速提升的科技，并帮助中国企业学习更为尊重国际规范和标准，包括环境问题在内。
联合商业活动有助于德国企业。近年来德国企业一直抱怨在海外市场很难与中国企业竞争，因中资企业能获得大笔政府补贴。
消息人士指出，中德联手可让竞争者几乎没什么赢面，同时帮助德国企业涉足更庞大的中国金融资源。他们并称，可通过新的中国丝路基金和亚洲基础设施投资银行提供融资。
消息人士说，例如西门子(SIEGn.DE)周一稍晚就和中国中车(601766.SS)签署了一份协议，并拟在能源行业达成进一步协议。
消息人士表示，在政府层级，中国和德国也誓言强化双方在阿富汗的合作，从训练地下采矿作业的试点项目展开；以及非洲的开发项目。(完)
(编译 张若琪 审校 于春红)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)