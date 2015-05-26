德意志交易所与上证所成立合资事业 便利投资中国--消息

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透法兰克福5月26日 - 两名知悉计划的消息人士指出，德意志交易所(DB1Gn.DE)准备宣布一项与上海证券交易所、中国金融期货交易所的合资事业，主要目的是让欧洲投资人更容易接触中国股票及上市交易基金(ETF)。
此事可能最快周三公布。消息人士称，这项合资事业将设立于法兰克福，将确保有多项人民币计价金融产品可供交易。
消息人士称，这是德意志交易所与中国两家交易所合作计划的重要部分，但目前也在研究更多合作领域，德意志交易所希望在中国市场奠定更稳固势力。
“德意志交易所的一项核心目标是扩大与中国的合作，”消息人士之一称。
德意志交易所副首席执行官Andreas Preuss在2月时表示，这个项目的进展符合计划。
德意志交易所周二拒绝置评。上海证券交易所及中国金融期货交易所并未回覆。德意志交易所的目标是将亚洲活动营收提高一倍，由目前的略高于1亿欧元，到2017年时达到约2亿欧元。(完)
(编译 蔡美珍；审校 龚芳)
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