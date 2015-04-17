德国财长称中国的增长“基于债务”

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透华盛顿4月16日 - 德国财长朔伊布勒周四称，债务高企仍是全球经济令人担忧的地方，指出中国的增长似乎“基于债务”。
朔伊布勒在布鲁金斯学会发表演讲时表示，扩张性货币政策和债务融资的财政政策酿成了过去几十年的金融危机，并在继续拖累全球增长。
“全球债务水平仍令人担忧，”朔伊布勒说道，并提到2007年以来全球债务增加了57万亿美元，其中近一半为政府债务。
“在中国，2007年以来债务几乎增长了三倍。中国的增长似乎基于债务，靠房地产和影子银行拉动。”
他还表示，评级不佳的企业发行公司债的数量“令人震惊”。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数