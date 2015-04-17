德国财长称中国的增长“基于债务”

路透华盛顿4月16日 - 德国财长朔伊布勒周四称，债务高企仍是全球经济令人担忧的地方，指出中国的增长似乎“基于债务”。

朔伊布勒在布鲁金斯学会发表演讲时表示，扩张性货币政策和债务融资的财政政策酿成了过去几十年的金融危机，并在继续拖累全球增长。

“全球债务水平仍令人担忧，”朔伊布勒说道，并提到2007年以来全球债务增加了57万亿美元，其中近一半为政府债务。

“在中国，2007年以来债务几乎增长了三倍。中国的增长似乎基于债务，靠房地产和影子银行拉动。”

他还表示，评级不佳的企业发行公司债的数量“令人震惊”。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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