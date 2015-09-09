德国欧司朗以逾3.5亿欧元出售中国佛山照明持股

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透法兰克福9月9日 - 德国照明集团欧司朗(OSRn.DE)已经同意出售手中持有的中国佛山照明(000541.SZ)13.5%股权，售价超过3.50亿欧元(3.90亿美元)，较市场价格溢价约30%。
欧司朗表示，预期将这部分非战略持股卖给广东省广晟资产经营有限公司，将可录得约3亿欧元的税前获利，公司计画利用所得资金来支应其养老金计画。
0809GMT，欧司朗股价跳涨4.3%至49.91欧元，表现优于德国股市中型股指数.MDAXI的上涨1.6%。
这起售股案预料将在12月底结案，视中国当局的批准流程而定。
欧司朗正在将旗下照明业务分拆成独立实体，以聚焦于汽车和特种照明，该公司可能出售照明业务。
中国上海飞乐音响股份有限公司(600651.SS)7月分布公告称，其拟与关联方组成联合收购财团，收购全球第二大照明企业德国欧司朗分拆的渠道业务。
今年4月，欧司朗宣布其分拆渠道业务的计划，并计划在12个月内完成。欧司朗的渠道业务分拆主要涉及灯具产品的划分、品牌授权方案、全球工厂的重组方案等。
佛山照明亦被外界视为潜在买家。
欧司朗表示，很多潜在买家对其业务感兴趣。但该公司尚未启动正式出售程序。(完)
(编译 张明钧/杜明霞；审校 高琦)
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