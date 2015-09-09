德国欧司朗以逾3.5亿欧元出售中国佛山照明持股

路透法兰克福9月9日 - 德国照明集团欧司朗(OSRn.DE)已经同意出售手中持有的中国佛山照明(000541.SZ)13.5%股权，售价超过3.50亿欧元(3.90亿美元)，较市场价格溢价约30%。

欧司朗表示，预期将这部分非战略持股卖给广东省广晟资产经营有限公司，将可录得约3亿欧元的税前获利，公司计画利用所得资金来支应其养老金计画。

0809GMT，欧司朗股价跳涨4.3%至49.91欧元，表现优于德国股市中型股指数.MDAXI的上涨1.6%。

这起售股案预料将在12月底结案，视中国当局的批准流程而定。

欧司朗正在将旗下照明业务分拆成独立实体，以聚焦于汽车和特种照明，该公司可能出售照明业务。

中国上海飞乐音响股份有限公司(600651.SS)7月分布公告称，其拟与关联方组成联合收购财团，收购全球第二大照明企业德国欧司朗分拆的渠道业务。

今年4月，欧司朗宣布其分拆渠道业务的计划，并计划在12个月内完成。欧司朗的渠道业务分拆主要涉及灯具产品的划分、品牌授权方案、全球工厂的重组方案等。

佛山照明亦被外界视为潜在买家。

欧司朗表示，很多潜在买家对其业务感兴趣。但该公司尚未启动正式出售程序。(完)

(编译 张明钧/杜明霞；审校 高琦)

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