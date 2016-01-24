德国安联称减持太平洋保险股权不影响双方合作

中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透法兰克福1月22日 - 德国保险商安联(ALVG.DE)表示，将继续与中国太平洋保险集团(CPIC)(601601.SS) (2601.HK)合作，尽管此前降低了对太平洋保险的持股比例。
据香港联交所网站周五登出的声明显示，安联1月15日将对太平洋保险的持股比例从9.11%调降至3.79%。
“安联重申对与太平洋保险长期合作关系的承诺，”安联的一位发言人说。
他还补充，这笔交易是太平洋保险对其全球股东持股比例的常规调整。
安联3月与高盛达成一笔交易，高盛将帮助安联保护它所持太平洋保险股权中的一部分，并锁定安联对太平洋保险两轮投资的获利。
当时，安联同意未来将按每股36.77港元的价格，出售1.477亿股太平洋保险H股给高盛，交易总价值为7亿美元。(完)
(编译 白云; 审校 李爽)
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。