德国安联称减持太平洋保险股权不影响双方合作

路透法兰克福1月22日 - 德国保险商安联(ALVG.DE)表示，将继续与中国太平洋保险集团(CPIC)(601601.SS) (2601.HK)合作，尽管此前降低了对太平洋保险的持股比例。

据香港联交所网站周五登出的声明显示，安联1月15日将对太平洋保险的持股比例从9.11%调降至3.79%。

“安联重申对与太平洋保险长期合作关系的承诺，”安联的一位发言人说。

他还补充，这笔交易是太平洋保险对其全球股东持股比例的常规调整。

安联3月与高盛达成一笔交易，高盛将帮助安联保护它所持太平洋保险股权中的一部分，并锁定安联对太平洋保险两轮投资的获利。

当时，安联同意未来将按每股36.77港元的价格，出售1.477亿股太平洋保险H股给高盛，交易总价值为7亿美元。(完)