版本:
中国
时事要闻 | 2017年 6月 1日 星期四 17:16 BJT

德国和中国誓言在全球不确定性增加之际深化两国合作

路透柏林6月1日 - 德国总理默克尔和中国国务院总理李克强周四在柏林会谈后表示，在全球环境越来越不确定之际，德国和中国将深化两国关系。

“我们均准备好为全球稳定做贡献，”李克强向记者表示。默克尔之前也指出，在这种时刻，德国应该深化与中国的合作。

默克尔和李克强还讨论了一系列其他问题，包括自由贸易、电动汽车以及解决朝鲜危机的外交努力等。默克尔称，德国可以参与解决朝鲜危机。(完)

(编译 汪红英；审校 屈桂娟)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐