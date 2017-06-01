德国和中国誓言在全球不确定性增加之际深化两国合作

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透柏林6月1日 - 德国总理默克尔和中国国务院总理李克强周四在柏林会谈后表示，在全球环境越来越不确定之际，德国和中国将深化两国关系。
“我们均准备好为全球稳定做贡献，”李克强向记者表示。默克尔之前也指出，在这种时刻，德国应该深化与中国的合作。
默克尔和李克强还讨论了一系列其他问题，包括自由贸易、电动汽车以及解决朝鲜危机的外交努力等。默克尔称，德国可以参与解决朝鲜危机。(完)
(编译 汪红英；审校 屈桂娟)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。