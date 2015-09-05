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中国财经 | 2015年 9月 6日 星期日 07:12 BJT

德国财长称中国采取的外汇举措是朝人民币纳入SDR迈出正确一步

路透安卡拉9月4日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周五对中国在上月让人民币贬值近2%表示欢迎，称关于中国加入IMF特别提款权(SDR)货币问题，中国采取的外汇政策举措方向正确。

至于全球范围内的低利率问题，朔伊布勒称世界上不存在流动性过少的问题，反而存在泡沫成型的危险。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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