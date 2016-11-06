德国欢迎中国提出的就对欧钢铁出口进行磋商的提议

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林11月5日 - 德国经济部长加布利尔周六呼吁恢复长期以来停滞的努力，磋商全球自由贸易协议，警告称双边自由贸易协议的增加，将导致标准和规则的变化。
“最好是达成受到世界贸易组织(WTO)保护的协议，”加布利尔在香港举行的一商业会议上称。
加布利尔欢迎中国在他访华期间提出的意向，即与德国和欧盟就中国对欧洲的钢铁出口开始密集磋商。
“当然我们会接受中国的提议，并在所有级别进行磋商以找到解决方案，”他对Funke媒体集团称。
“但由于这确实是重大争议，因此谈到‘放行’还太早。我们必须保护我们的钢铁工人免受不公平竞争的影响，获得中国出口补贴的钢铁可能将使具有竞争力和整体平衡的欧洲钢铁业受到排挤。”
欧盟上个月对中国的两种钢铁制品征收了临时进口关税。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。