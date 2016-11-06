德国欢迎中国提出的就对欧钢铁出口进行磋商的提议

路透柏林11月5日 - 德国经济部长加布利尔周六呼吁恢复长期以来停滞的努力，磋商全球自由贸易协议，警告称双边自由贸易协议的增加，将导致标准和规则的变化。

“最好是达成受到世界贸易组织(WTO)保护的协议，”加布利尔在香港举行的一商业会议上称。

加布利尔欢迎中国在他访华期间提出的意向，即与德国和欧盟就中国对欧洲的钢铁出口开始密集磋商。

“当然我们会接受中国的提议，并在所有级别进行磋商以找到解决方案，”他对Funke媒体集团称。

“但由于这确实是重大争议，因此谈到‘放行’还太早。我们必须保护我们的钢铁工人免受不公平竞争的影响，获得中国出口补贴的钢铁可能将使具有竞争力和整体平衡的欧洲钢铁业受到排挤。”

欧盟上个月对中国的两种钢铁制品征收了临时进口关税。(完)