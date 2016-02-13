焦点：信任度升高促进多起中国与德国间交易

图为在新加坡拍摄的先正达公司企业标识。 REUTERS/Edgar Su

路透法兰克福2月12日 - 德国和瑞士多家企业过去一个月卖给中国买家，德国银行界人士及相关顾问称，这证实了中国方面对于欧洲企业收购程序的熟稔度增加，且信任感与日俱增。

参与中国化工集团收购先正达SYNN.VX，以及史上最大的两起中国业者收购德国企业交易的人士表示，双方在彼此了解上有了长足的进步。

多年来中国一直试图收购关键技术，省去缓慢自主研发程序，但想要达成交易往往是难成正果。

“文化层面非常重要，”顾问公司MelchersRaffel驻慕尼黑合伙人Frank-Christian Raffel表示，该顾问公司专精于德语系国家与亚洲国家间的并购交易。

“一个严重问题是双方缺乏信任。某一方提出意见，另一方就会将之视为谈判策略或花招，或者是将之过度解读。”

一中国投资方在得知并非所有公司最高层及中阶主管已被告知相关谈判，就开始怀疑以至退席，因其将之视为是关键人员在收购之后不会续留的一个征兆。

“对他们来说，这项交易已经胎死腹中。要得再开三四次会议才会让投资人重回谈判桌，”Raffel说道。

他补充称，当一家中国企业成为一西方买家的目标后，进行收购协商时中国企业派出多达10位高管与会并非不寻常之事。

Raffel称，“退席”案件的协商又回到轨道上。他拒绝指明是哪些企业，因为相关谈判仍在进行冲，但称收购标的是一家营收约1.2亿欧元(1.36亿美元)的家族企业，生产汽车部件。

但传统的紧张感似乎正在消退。德国银行业人士称，现在如果一次招标过程中没有至少一家中资企业参与，那都不能叫完整。中资企业通常资金雄厚，拥有他们自己特定的估值标准，可帮助将标价抬高。

“过去24-48个月，中资企业在海外并购活动中愈发活跃与专业。所以现在投行几乎在每次招标中都会接洽中国企业，”汇丰驻法兰克福并购联席主管Jan Masek称。他曾与中信银行一道为中国化工收购先正达提供顾问服务。

先正达的顾问是Dyalco、摩根大通(JPM.N)、高盛和瑞银UBSG.VX。

**资本浪潮**

中国海外并购规模在去年首次突破1,000亿美元，欧洲成为除亚洲外最大的目标地区。而德国因拥有先进技术、鼓励外商投资和有利的商业环境，对中资企业尤为具有吸引力。

“有多个因素吸引中资企业看好德国，”德国墨卡托中国研究中心(MERICS)对外政策与经济项目首席研究员胡谧空(Mikko Huotari)称。MERICS是总部位于柏林的专门聚焦中国的一个新型智库。

“我们看到有新一波中资潮正涌向欧洲，尤其是德国。”

上个月，中国化工同意以10亿美元收购德国工业机械制造商克劳斯玛菲，北京控股(0392.HK)将以14.4亿欧元(16.2亿美元)收购德国Energy from Waste，成都天翔环境将以2亿欧元收购Bilfinger (GBFG.DE)水处理业务。

这些交易规模均赶不上中国化工收购先正达的交易，但先正达的交易需要美国当局评定，以保证对美国的国家安全没有威胁。

“在美国，要想获得必要的审批已越来越难，”花旗在德国的投资银行主管Christian Kames称。

美国上月阻止了飞利浦(PHG.AS)将部分照明业务售予亚洲买家的计划。

私募股权投资公司KKR(KKR.N)拟出售德国餐具及咖啡机生产商WMF的股权，花旗为其提供咨询，这宗出售可能吸引一些亚洲买家。WMF的消费餐具品牌在不断壮大的中国中产阶层中越来越受欢迎。

所有这些收购案的共同点在于，收购的都是中国经济从低附加值生产向高附加值转化所需要的技术，而德国拥有大量这样的技术。

“由于中德在新一代照明、自动化/机器人、环境和航空航天等领域存在技术差距，因此我们预计中国将不断收购这些领域的专门技术，”巴克莱在近期的研究报告中称。

中国家电生产商美的集团(000333.SZ)迅速取得德国工业机器人生产商Kuka(KU2G.DE)逾10%股权；同时市场普遍预计，对于德国照明集团欧司朗(Osram)(OSRn.DE)旗下灯具(Lamps)部门的竞购，将在中国买家之间展开。

**始料未及的困难**

收购德国企业的中国公司仍将面临一些始料未及的困难，普华永道(罗兵咸永道，PwC)去年公布对德国企业和中国投资者的调查，结果显示，语言和文化差异是最大挑战。

在这样的背景下，Yi Sun这样的人就变得抢手。她出生于上海，12岁起开始学德语，已在德国生活了18年。

眼下她是安永会计师事务所德国、瑞士和奥地利的中国事务中心(China Competence Center)主管。

“中国在欧洲越来越多的并购案也影响到就业市场，”她说。

“所有并购咨询机构都打破脑袋网罗既会中文、又会德语和英语、受过良好教育的员工，但不幸的是，由于要求较高，这样的人很难找到。”(完)