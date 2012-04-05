德国商业银行预估今年小麦和棉花价格攀升

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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路透4月4日电---德国商业银行周三在研究报告中预估,到今年年底,小麦和棉花价格将攀升,大豆价格将下跌.
该行称,可能遭受霜冻的不确定性、乾旱和需求替代效应,可能对小麦价格提供支撑.
棉花方面,德国商业银行称有供应大幅减少的风险.
德国商业银行预估到2012年底,大豆价格将跌至每蒲式耳13美元.
"南美继今年供应不足後,明年产量可能增加.下半年大豆价格可能受此前景打压."该行称.
该行分析师预期,到2012年中,玉米价格将在每蒲式耳6.60美元交投.秋季美国新作将明显纾缓供应短缺,年底前使价格跌到每蒲式耳6.20美元.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
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