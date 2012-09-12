版本:
中国
国际财经 | 2012年 9月 12日 星期三 17:21 BJT

德国宪法法院允许在特定条件下批准ESM及财政协定

路透德国KARLSRUHE 9月12日电---德国宪法法院周三表示,该国可以批准欧元区新的纾困基金及预算协定,但需确保在未经国会同意下不得增加德国的财务曝险.

判决指出,有关欧洲稳定机制(ESM)及财政协议的申诉大多缺乏凭据,法院称允许批准的一项条件,为德国在ESM负担不得超过1,900亿欧元,且必须由德国下议院批准.

宪法法庭亦表示,ESM的决策必须送交国会两院批准,回拒协议中的机密条款.(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐