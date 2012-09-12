德国宪法法院允许在特定条件下批准ESM及财政协定

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透德国KARLSRUHE 9月12日电---德国宪法法院周三表示,该国可以批准欧元区新的纾困基金及预算协定,但需确保在未经国会同意下不得增加德国的财务曝险.
判决指出,有关欧洲稳定机制(ESM)及财政协议的申诉大多缺乏凭据,法院称允许批准的一项条件,为德国在ESM负担不得超过1,900亿欧元,且必须由德国下议院批准.
宪法法庭亦表示,ESM的决策必须送交国会两院批准,回拒协议中的机密条款.(完)
--编译 张明钧;审校 于春红
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AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
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