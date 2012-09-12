分析师看德国宪法法院有条件批准欧元区纾困基金

路透柏林9月12日电---德国宪法法院周三裁定,德国可以批准欧元区新的纾困基金和预算协议,前提是政府必须保证,若未获得国会批准,德国在欧元区纾困基金的负担不能增加.

宪法法院还表示,关於欧洲稳定机制(ESM)的决定必需经过国会上下议院的批准,回拒条约中的保密条款.

以下为分析师评论：

OLD MUTUAL资产管理公司欧洲证券基金经理KEVIN LILLEY:

市场原本就预期宪法法院会核准,但附带一些条件.现在看来正是如此.就我目前所见,附带的条件并没有太意外之处.这并未对市场造成负面冲击,因此市场反应比较正面.

日内瓦CLAIRINVEST基金经理ION MARC-VALAHU:

设定条件就显得有些负面.设下最大注资负担也有点让人失望.但过去两个月来风险溢价已受挤压,让股市受惠,而股市也会因为这个整体属正面的裁决而持续受益.

Global Equities高管David Thebault:

这是个正面的结果,所设条件让人能够接受,市场应该会对此做出正面反应.欧元区跨过了又一道屏障,缓慢但却坚定地向更加稳定、风险更少的方向迈进.

现在仅剩下西班牙这个大问题,不过解决该国问题的机制正逐渐成形.

ETX CAPITAL资深交易员MARKUS HUBER:

并不太让人意外,因此势必会有些获利了结,不过长期而言对市场是正面的,因为消除了不确定性,也让ESM在抗击欧洲金融危机上成为更有效力的工具,尤其是假如西班牙局势开始恶化的话.

德国柏林洪堡大学(Humboldt University)宪法学家MATTHIAS KUMM:

至少基调是符合许多人的预期.因此这意味着,倘若进一步明确在什麽样的条件下德国能够承担责任,那麽德国现在就能够推进批准ESM的进程.所以这实际上意味着ESM可以生效.(完)

--编译/审校 沈以文/王冠中/许娜/王洋/高琦/蔡美珍

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