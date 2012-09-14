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国际财经 | 2012年 9月 14日 星期五 13:23 BJT

德国一法院裁决摩托罗拉移动侵犯苹果专利

路透法兰克福9月13日电---慕尼黑一法院周四裁决谷歌(GOOG.O)旗下摩托罗拉移动侵犯苹果(AAPL.O)专利权,并命令所有搭载该技术的平板电脑和智能手机召回.

法官Peter Guntz表示,摩托罗拉侵犯了苹果的"overscroll bounce"技术.

该法院一位新闻发言人表示,裁决不太可能立刻产生影响,因苹果须特别申请这类产品销售禁令,并且摩托罗拉可能也会上诉.

苹果和谷歌均未立即对该裁决结果置评.(完)

--编译 洪曦;审校 石冠兰

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