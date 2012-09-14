德国一法院裁决摩托罗拉移动侵犯苹果专利

三星电子将建新的办公室 负责提高产品质量（更新版）
路透首尔3月2日 - 韩国科技巨头三星电子周四表示，已成立一个新的办公室，负责提高全球产品质量。该公司正努力试图从盖乐世Note7智能手机失败带来的打击中恢复元气。
路透法兰克福9月13日电---慕尼黑一法院周四裁决谷歌(GOOG.O)旗下摩托罗拉移动侵犯苹果(AAPL.O)专利权,并命令所有搭载该技术的平板电脑和智能手机召回.
法官Peter Guntz表示,摩托罗拉侵犯了苹果的"overscroll bounce"技术.
该法院一位新闻发言人表示,裁决不太可能立刻产生影响,因苹果须特别申请这类产品销售禁令,并且摩托罗拉可能也会上诉.
苹果和谷歌均未立即对该裁决结果置评.(完)
--编译 洪曦;审校 石冠兰
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