德国称化解危机绝非一蹴而就 支持欧央行谨慎立场

* 促使欧洲央行采取更多行动的压力攀升

* 默克尔呼吁保持耐心,称没有"一击即中"的解决办法

* 德国央行总裁拒绝扩大购债规模

* 市场因降评疑虑而下挫

路透柏林/法兰克福12月14日电---德国总理及央行总裁敦促欧洲坚持更严格的预算纪律,不要奢求一次性解决方案,此前金融市场认定又一次欧盟峰会未能解决欧债危机.

德国总理默克尔及央行总裁魏德曼分别发表了讲话,抵制要求欧洲央行果断干预阻止危机升级的压力.

默克尔周三对国会表示,要解决债务问题需要花费数年时间,而不仅是几个星期,但"如果我们拥有必要的耐心和坚忍,如果我们不让逆境压倒,如果我们持续向建立财政及稳定联盟的方向努力",那麽欧洲将更为强大.

"德国政府一直明确表示,欧债危机不会一次性解决.没有这样一击即中的办法,"她称.

欧洲央行中的重量级人物魏德曼明确反对增加购买问题欧元区国家债券,称自己并非现有的有限度购债方案的支持者,甚至方案的支持者们也日益表示怀疑.

他还称,德国央行只会向国际货币基金组织(IMF)提供新的资金以帮助应对欧元区危机,若欧洲以外的国家也这样做的话.

欧元兑美元1月以来首次跌破1.30美元,股市下挫,意大利公债收益率达到欧元问世以来的纪录高点,而投资者焦急地等待一个或多个欧元区国家评级可能被调降.

意大利标售30亿欧元五年期公债,收益率达到6.47%,凸显巨大的市场压力.明年1月末开始,意大利总融资目标达到4,400亿欧元.

德国公债期货上涨逾1点,因市场忧虑重燃,投资者担心欧盟上周达成的加强财政联盟的协议能否奏效.

爱尔兰欧洲事务部长Lucinda Creighton表示,上周欧盟峰会上,除英国以外的26个成员国达成的强化预算纪律的协议并不能阻止局势恶化.

她在访问巴黎时对记者表示,"财政协议在3月时到位当然很好,但我认为这无法挽救欧元."

"我希望看到,欧洲央行明确表态准备竭尽所能拯救欧元,但这是最後的支撑.我认为我们还没有到这个地步,但感觉最後会是这样的结果."

她表示爱尔兰和法国都认为,需要央行充当最後贷款人的角色,不过对此尚未完全达成一致.法国对ECB采取行动的要求软化,强调其尊重该行的独立性,这部分顺应了德国的立场.

Creighton警告称当意大利和西班牙等国1月和2月回到市场筹资时,危机可能加剧."他们将面临挑战.我们尚不能预测挑战的艰巨程度,"她称.

魏德曼对记者表示,ECB的使命阻止其无限量购买债券,而且经验表明,这将不可避免导致通胀.

"我认为,觉得通过打破规则能赢得信任的想法令人震惊,"他称.

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**意见分歧**

法国称其与德国希望1月的欧元区峰会讨论促进增长的举措,因预计强化节支举措将使欧洲经济回到衰退,连德国都接近停滞.

荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特把责任推给欧盟各国政府,称若将欧洲金融救援基金扩大至至少1万亿(兆)欧元,欧洲领导人就能够解决债务危机.

据周二一次国会内部会议与会人员表示,默克尔排除将欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)规模扩大至超过已同意的5,000亿欧元的可能.

但是,主持欧盟峰会的欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)表示,将在明年3月完成关於资金是否充裕的评估.

欧债危机爆发以来的第16次峰会结束仅仅几天,欧洲决策者内部再度出现不和谐的声音,扰动金融市场,市场在等待标准普尔的决定.标普上周将欧元区15个国家的债信评级置于负面观察名单.

Creighton称,如果欧元区援助基金的第二大担保国--法国丧失其AAA评级,将成为整个欧元区的重大问题.

欧元区援助问题已经导致欧盟主要出钱国德国的政局.该国联合政府中自由民主党的一位高层人物周三意外辞职,该党正等待党内成员就欧元区援助行动进行投票的结果.

投票结果将於周五公布.自由民主党领袖、副总理兼经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)同样面临辞职压力,但消息人士称其不会辞职.

欧盟一位高级外交官表示,默克尔曾在上周欧盟峰会的预备会议上暗示,在投票之前,其推动欧元区救助行动的能力有限.(完)

--编译 石冠兰/张荻/王丽鑫/王兴亚;审校 徐文焰/李爽

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