德国撰意见书为其经常帐盈余辩护 敦促欧洲央行收紧政策

路透柏林4月19日 - 德国在一份意见书中准备为其经常帐盈余进行强力辩护，在本周稍晚于华盛顿召开的国际财经会谈上，德国料将面对美国要求缩减盈余的压力。

在长达八页的意见书中，德国财政和经济部辩称，去年德国的经常帐盈余相当于国民经济产值的8.3%，是企业市场导向决策的成果。

“德国未采用保护性的工具，”意见书中写道，还称美国与欧元区间的货币政策差异加剧了贸易失衡状况。

“欧元区的经济成长及通胀走势，可能促使欧洲央行开始温和实行货币政策正常化，”文中写道。路透得到了此意见书的副本。

“欧元走强或将使贸易顺差自动缩减。”

国际货币基金组织(IMF)及世界银行半年一度的会议将于周四至周日间召开，20国集团(G20)的官员将在这间隙召开会议。(完)