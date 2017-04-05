德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车

路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒(DAIGn.DE)以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。

戴姆勒是全球最大的豪华汽车生产企业，博世则是世界最大的汽车零部件供应商，两家公司的联手将对优步和滴滴等新对手构成强有力的制衡，后者也在开发自动驾驶汽车。

此次结盟标志着，戴姆勒将不再主要依靠自己开发自动驾驶汽车，而且还将在汽车行业的发展野心从仅仅开发样车扩大到自动驾驶汽车的工业化生产。

结盟消息在周二宣布，有关协议的财务条件没有透露。

这项协议将帮助博世在激烈竞争的自主驾驶系统领域迎头赶上。竞争对手Continental(CONG.DE)、Delphi (DLPH.N)和ZF都已在此投入巨资。

对于戴姆勒和梅赛德斯来说，与博世合作可有助于他们将更多的工程资源投向自动驾驶领域，能够将自动驾驶系统的投产提早数年。(完)