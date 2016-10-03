德国经济部长批评德银采取投机的业务模式

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透德黑兰10月2日 - 德国经济部长加布利尔周日批评德意志银行(DBKGn.DE)，称该行指责投机客导致其股价上周大跌，但其实自己也在进行投机活动。
“一家本身就把投机交易作为业务模式的银行，现在说它是投机的受害者，对此我不知道该哭还是该笑，”加布利尔随一个商业代表团在飞往伊朗的飞机上对记者称。
加布利尔表示，他对那些受雇于德银的人感到担心。他也是德国社会民主党(SPD)的领导人。(完)
(编译 徐文焰；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。