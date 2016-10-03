德国经济部长批评德银采取投机的业务模式

路透德黑兰10月2日 - 德国经济部长加布利尔周日批评德意志银行(DBKGn.DE)，称该行指责投机客导致其股价上周大跌，但其实自己也在进行投机活动。

“一家本身就把投机交易作为业务模式的银行，现在说它是投机的受害者，对此我不知道该哭还是该笑，”加布利尔随一个商业代表团在飞往伊朗的飞机上对记者称。

加布利尔表示，他对那些受雇于德银的人感到担心。他也是德国社会民主党(SPD)的领导人。(完)