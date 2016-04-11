德国政府负债比率加速下降 料2020年前可符合欧盟规定--媒体

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透柏林4月9日 - 德国《明镜》周刊称，德国目前预计其债务水平最快将在2020年回落至欧盟规定的区间之内，较先前所预计的时间来得快。
欧盟规范欧元区国家应将其负债与国内生产总值(GDP)之比保持在60%或者更低，但德国多年来未符合规定。
《明镜》周刊周六报道，政府下周将达成的一项新稳定计划中，预计公共债务/GDP之比在2020年将降至约59%。
德国政府去年时预计政府债务/GDP要到2023年才会低于60%。
德国财政部拒绝评论《明镜》周刊该篇报道。
德国与其他欧盟国家一样，每年均必须向欧盟执委会提交稳定计划。
由于GDP增速超越债务，德国政府负债比正在下降。德国在2014年时实现自1969年以来首见的预算平衡。尽管支出增加，但因税收增长，政府预计在2020年之前无须净新增债务。(完)
(编译 李婷仪 审校 张明钧)
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