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国际财经 | 2015年 9月 25日 星期五 07:13 BJT

戴姆勒称未使用“失效装置”操纵柴油发动机排放数据

路透斯图加特9月24日 - 德国汽车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)表示，没有操纵柴油发动机排放数据。此前大众汽车承认在柴油汽车排放测试中欺骗美国监管机构。

戴姆勒的一位发言人周四表示，公司未使用大众汽车使用的所谓的失效装置(defeat devices)，而且戴姆勒符合全球各地的一氧化氮排放规定。(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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