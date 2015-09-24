戴姆勒称未使用“失效装置”操纵柴油发动机排放数据

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透斯图加特9月24日 - 德国汽车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)表示，没有操纵柴油发动机排放数据。此前大众汽车承认在柴油汽车排放测试中欺骗美国监管机构。
戴姆勒的一位发言人周四表示，公司未使用大众汽车使用的所谓的失效装置(defeat devices)，而且戴姆勒符合全球各地的一氧化氮排放规定。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。