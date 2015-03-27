德翼航班副驾驶曾严重抑郁--德国《图片报》

路透柏林3月27日 - 德国《图片报》（Bild）周五报导称，似乎蓄意操纵飞机坠毁的德翼航班副驾驶在六年前曾因“严重抑郁”接受过精神治疗。

法国调查人员在听过黑匣子录音后称，没有发现27岁的Andreas Lubitz将机长锁在驾驶舱外、蓄意坠毁飞机的动机。

《图片报》援引内部文件和汉莎航空消息人士报导称，Lubitz当时接受了一年半的精神治疗，相关文件在德国当局进行审核后会提供给法国调查人员。

汉莎首席执行官Carsten Spohr周四在新闻发布会上称，Lubitz六年前在接受训练时曾中断过一段时间，但没有解释原因，并称Lubitz通过了所有飞行测试。

“他的飞行能力没有瑕疵，”Spohr说道。

汉莎发言人周五称，公司不会对飞行员健康状况发表评论。（完）

编译：李富强 发稿：刘珞炎/王燕焜

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