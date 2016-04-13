德国必须继续尊重欧洲央行的独立性--法国财长萨潘

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透巴黎4月13日 - 法国财政部长萨潘周三在新闻发布会上称，德国当局应继续尊重欧洲央行的完全独立性。
德国财长朔伊布勒周二对路透表示，欧洲央行的低利率政策给德国的银行和退休者带来“重大问题”，有可能影响选民对欧洲一体化的支持。
“法国艰难地体会到必须完全尊重（欧洲央行的）独立性，”萨潘说道。
“我希望我们的德国朋友记得这一点，这是他们也支持的……德国人绝不能丢掉他们的好习惯。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。