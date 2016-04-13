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国际财经 | 2016年 4月 13日 星期三 17:53 BJT

德国必须继续尊重欧洲央行的独立性--法国财长萨潘

路透巴黎4月13日 - 法国财政部长萨潘周三在新闻发布会上称，德国当局应继续尊重欧洲央行的完全独立性。

德国财长朔伊布勒周二对路透表示，欧洲央行的低利率政策给德国的银行和退休者带来“重大问题”，有可能影响选民对欧洲一体化的支持。

“法国艰难地体会到必须完全尊重（欧洲央行的）独立性，”萨潘说道。

“我希望我们的德国朋友记得这一点，这是他们也支持的……德国人绝不能丢掉他们的好习惯。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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