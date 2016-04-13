德国必须继续尊重欧洲央行的独立性--法国财长萨潘

德国财长朔伊布勒周二对路透表示，欧洲央行的低利率政策给德国的银行和退休者带来“重大问题”，有可能影响选民对欧洲一体化的支持。

“我希望我们的德国朋友记得这一点，这是他们也支持的……德国人绝不能丢掉他们的好习惯。”（完）