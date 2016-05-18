德国团体对欧洲央行提起诉讼不太可能会成功--专家

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透柏林5月17日 - 专家周二表示，在德国法院对欧洲央行提起的一项新诉讼不太可能改变该行的货币政策，但可能会考验德国和欧洲央行之间业已紧张的关系。
一个由专家和企业家组成的团体已要求德国最高法院禁止德国央行为欧洲央行购买企业债，称购买企业债会带来无法估量的风险，也构成滥用央行权力。
就在该团体提起诉讼的几周前，欧洲央行和德国的关系就陷入了紧张，在德国财政部长朔伊布勒称，宽松政策在一定程度上促成了德国右翼新选择党(AfD)的崛起后，这一紧张关系达到顶点。
不过，专家表示，由于欧洲央行的行动在全球央行领域并非异常，加上德国法院或许对欧洲央行没有司法管辖权，这一法律诉讼可能会失败。
该团体去年曾试图在欧洲法院阻止一项紧急购债计划，但这一努力以失败告终，这也表明新的法律诉讼也将面临重重困难。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。