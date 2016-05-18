德国团体对欧洲央行提起诉讼不太可能会成功--专家

路透柏林5月17日 - 专家周二表示，在德国法院对欧洲央行提起的一项新诉讼不太可能改变该行的货币政策，但可能会考验德国和欧洲央行之间业已紧张的关系。

一个由专家和企业家组成的团体已要求德国最高法院禁止德国央行为欧洲央行购买企业债，称购买企业债会带来无法估量的风险，也构成滥用央行权力。

就在该团体提起诉讼的几周前，欧洲央行和德国的关系就陷入了紧张，在德国财政部长朔伊布勒称，宽松政策在一定程度上促成了德国右翼新选择党(AfD)的崛起后，这一紧张关系达到顶点。

不过，专家表示，由于欧洲央行的行动在全球央行领域并非异常，加上德国法院或许对欧洲央行没有司法管辖权，这一法律诉讼可能会失败。

该团体去年曾试图在欧洲法院阻止一项紧急购债计划，但这一努力以失败告终，这也表明新的法律诉讼也将面临重重困难。(完)