热点聚焦：德国对欧洲央行骂声不断 德拉吉如何是好

路透柏林/法兰克福/巴黎10月23日 - 10月初，欧洲央行(ECB)执委科尔小心翼翼地访问了德国总理府，对德国政治人物批评欧洲央行的调门越来越高表示关切。

法国人科尔是欧洲央行总裁、意大利人德拉吉的最亲密盟友之一，他希望这次德国之行能够得到对方保证，以财政部长朔伊布勒为首的对欧洲央行的口诛笔伐能够停下来。

但据了解双方讨论情况的一名官员透露，德国总理默克尔的顾问给出的信息不是完全令人满意。

默克尔将继续避免公开质疑欧洲央行的政策。但悠悠众口则很难封堵，尤其是如果德拉吉力推刺激欧洲经济的非常规措施，比如购买巨量政府公债。

“那时你就会看到真正的争端，”一名要求不具名的德国高层官员对路透表示，“在德国将会爆发公开指责的声浪。”

2012年，德拉吉誓言“竭尽全力”维护欧元，似乎避免了欧元区解体。当时这一立场迅速获得默克尔的支持，后者表示欧洲央行是在职责范围内行事。

但两年后，这位意大利人与举足轻重的德国人之间却产生了龃龉。这令人担心会对欧洲及其脆弱的经济造成不利后果。

这种紧张态势，在德拉吉与德国央行总裁魏德曼的关系上体现得最为明显。多名官员对路透表示，他们的关系几乎已经破裂。但事情比这还要糟糕。这些官员是在不具名的情况下才说出这些内幕的。

据德国官员称，德拉吉8月在怀俄明州杰克森霍尔央行会议上的讲话，让默克尔有种被背叛的感觉。德拉吉在这次会议上向德国施压，要求放宽财政政策以刺激经济。

德拉吉计划购买资产支持证券和有担保债券，以期激励商业银行放贷。默克尔的随从人员也高度怀疑该计划。

最重要的是，德国政要担心，如果这项计划不凑效，德拉吉将考虑启动全面购买政府公债举措，即所谓的量化宽松。德国反对实施该举措，默克尔及其盟友担心，此举会给国内反欧元政党Alternative for Germany以可乘之机。

若没有欧元区最大经济体、最有影响力成员国--德国的支持，欧洲央行的可信度将受到致命打击，对欧洲央行是否有能力与各成员国政府合作以推动经济恢复成长的信心也将被削弱。

“尽管德国媒体对欧洲央行口诛笔伐，但欧洲央行至今一直相信，可以指望朔伊布勒和默克尔，”欧洲央行国际政策分析部门前主管、现任德国经济机构DIW总裁Marcel Fratzscher表示。

“但最近的批评之声确实敲响警钟。让人质疑他们是否会获得德国的全面支持。来自德国的批评是欧洲央行的一大隐忧。”

欧洲央行拒绝具体评论与德国的关系状况，指称其具有独立性。

德国政府一位发言人表示，德国相信欧洲央行的行动符合确保物价稳定的使命，因此不会就其政策决定做进一步置评。

**“关系完全破裂”**

六位央行和政府官员向路透表示，眼下德拉吉和魏德曼之间的关系非常紧张。魏德曼以前曾是默克尔的顾问，三年前开始担任德国央行总裁。

两人的关系就从没好过；魏德曼曾经公开反对德拉吉推出的直接货币交易(OMT)债券购买计划。

自那以后，魏德曼从未回避过对德拉吉决议的批评。但据认识二位的官员们称，最近几个月两人之间的相互猜疑越来越严重。

欧洲央行执委科尔访问柏林一周后，在国际货币基金组织(IMF)华盛顿会议之际，德拉吉和魏德曼身边负责媒体沟通的官员于同一天向德国记者分别召开新闻简布会。

德拉吉逐条列出魏德曼执掌德国央行以来，曾反对过的欧洲央行措施。据参加简布会的人透露，魏德曼的助手抱怨德拉吉同成员国央行的沟通不透明，没有花时间来让管委会24位成员建立起共识。

数天后，在法兰克福的一次管委会会议上，酝酿已久的争吵终于爆发。据一位知情人士称，这两位央行总裁都指责对方通过媒体蓄意拆台

。

那天晚上，在法兰克福举行的欧洲央行年度文化之夜活动上，两人之间剑拔弩张的紧张气氛有目共睹。

“他俩的关系完全破裂，无法修复，”另一位与此二人都认识的官员称。

“事情已经变成针对个人了，”又有一位欧洲央行的官员说，“德拉吉和魏德曼无论同时出席什么活动，就有人猜测他们会不会遇上。魏德曼像躲瘟神一样躲着德拉吉。”

但一位欧洲央行发言人淡化了这种冲突，他认为管委会成员之间看法不同，并以“一种坦率的、学院派的方式来交换看法”，这样做是“健康的”。

“央行在过去三年做出的决策，或是得到管理委员会的一致通过，或是得到绝大多数委员的支持。”该发言人说道。

德国央行拒绝就此置评。

欧洲央行总裁与委员会里德国成员之间的紧张关系可谓由来已久，并不是个新鲜事。魏德曼的前任--上一届的德国央行总裁韦伯和他在欧洲央行管委会的同事史塔克就都是在2011年辞职，以反对时任欧洲央行总裁特里谢推出的债券购买政策。特里谢是法国人，在德拉吉上任以前领导欧洲央行多年。

目前尚无迹象显示魏德曼可能考虑辞职，以像前任那样表达他的立场。

**我们必须战斗**

但现实情况是，就连德国央行里的高层官员也开始对德国央行与欧洲央行间恶化的关系表示忧虑。

欧洲央行管委会的数位成员都承认，德国对欧洲央行的态度趋于强硬让他们忧心忡忡。德国内部的一些支持欧洲央行的声音被反对者淹没，比如知名智库学者Fratzscher的言论，就被著名经济学家Hans-Werner Sinn和持强硬立场的法兰克福报评论员Holger Steltzner所盖过。Steltzner将欧洲央行称为“坏账银行”。

欧洲央行委员会的一位成员表示，“我们必须努力战斗”，才能让德国人和我们站在一个阵营里。

三年前当韦伯和史塔克反对欧洲央行决策时，德国总理默克尔领导的政府是支持欧洲央行的，帮助特里谢渡过了那时的难关。但现在看来，德国政府对于德拉吉的政策主张似乎有了更多的不满，这部分是由于一个去年成立的新政党AfD带来了压迫感。AfD在近期的地方选举上取得了不少胜利，从默克尔领导的德国基督教民主联盟(CDU)手中夺走了许多选票。

官员们表示，造成这种局面的一个原因就是，自从欧洲央行执委亚斯穆森和德拉吉的主要顾问Christian Thimann离职后，德拉吉在德国央行内部找不到新的德国盟友，无法将他的信息有效传达给在柏林的德国政府。

亚斯穆森的职务由Sabine Lautenschlaeger所接替，这是金融监管领域的专家，但却缺乏政治经验。而Thimann的职务则由比利时人Frank Smets所接替。

这就可以解释为什么在本月初是由欧洲央行执委、法国人科尔担负起奔赴柏林访问德国总理府的任务。科尔在亚斯穆森离开后接管了政府关系事务。

官员们表示，德拉吉的领导作风让摩擦加剧。这位来自意大利的总裁更愿意和由科尔和普雷特主导的一个小圈子成员来商讨事务，而不是像特里谢经常做的那样，在欧洲央行委员会里广泛咨询意见。

“管委会缺少团队行动，”前欧洲央行执委会成员史塔克向路透称，“管理方式发生了改变。”

德拉吉在杰克森霍尔发表讲话前，曾咨询了美联储副主席费舍尔的意见，却将ECB管委会成员晾在一边。费舍尔是德拉吉1970年代在麻省理工学院求学时的老师。

据一名欧洲央行消息人士透露，德拉吉在向各成员国央行提供政策报告方面也施加限制，因为这些报告常常被泄露。这种做法惹恼了除德国以外的其他国家。

不过，该消息人士淡化了欧洲央行与德国关系极为紧张的观点，并指出德拉吉与德国财长朔伊布勒曾在近期国际货币基金组织(IMF)会议间隙洽谈，默克尔也避免批评欧洲央行。

但事实上，朔伊布勒对政策走向越来越直言不讳，上个月曾表示，他对于欧洲央行购买有资产担保证券(ABS)等证券化产品的提议“特别不满”，他还向议会称，欧洲央行已“用尽”所有振兴欧洲经济的工具。

批评朔伊布勒近期言论的一名德国官员指出，AfD是促使默克尔对欧洲央行采取强硬态度的一个新的重要因素。

无论出自什么原因，有越来越多的德国保守派议员开始这么做。

本月稍早，基督教社会联盟(CSU)的Hans Michelbach甚至表示，任命德拉吉为欧洲央行总裁是个“错误”。(完)

(编译/审校 张涛/李爽/艾茂林/高琦/许娜/杜明霞/郑茵)

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