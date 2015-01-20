默克尔淡化欧洲央行购债行动的影响 但其党内议员发出警告

路透柏林1月19日 - 德国总理默克尔周一竭力淡化本周欧洲央行量化宽松决定以及希腊选举对欧元可能产生的影响，但她所在党派的一位议员警告称，因欧洲央行决策而增多的流动性可能扭曲市场。

预计欧洲央行周四将宣布购买欧元区成员国政府公债计划，希腊也将在周日进行新议会选举投票，据此有人问默克尔现在是否是决定“命运的一周”，但默克尔拒绝使用这样戏剧化的用语。

“我不会将本周称为决定欧元命运的一周。我一直都说，欧元危机并未完全过去，”她在记者会上表示。

左翼激进联盟党(Syriza)若在希腊大选中获胜，准备结束默克尔支持的希腊政府撙节计划。对此默克尔表示，正在尽一切努力让希腊留在欧元区，希腊人民也将会负责任地投票。

默克尔称，欧洲央行将完全独立地做出决定。德国央行一直反对采取量化宽松(QE)政策，而且仍在寻求防护措施，比如可能让各成员国央行、而非欧洲央行承担大部分购买成员国公债的风险。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一表示，欧洲央行应该让成员国分担尽可能多的风险，但爱尔兰财长Michael Noonan警告称，打了折的举措将使QE变得无效。

默克尔发言人Steffen Seibert拒绝透露上周默克尔与欧洲央行总裁德拉吉会晤的细节，这突显围绕启动QE以对抗通缩和提振欧元区经济增长问题的政治敏感性。

但默克尔所在保守党派的资深议员Norbert Barthle对路透表示，他“不相信有大规模购买成员国公债的必要。”(完)

(编译/审校 郑茵/杜明霞/许娜)

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