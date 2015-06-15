默克尔力挺ECB宽松政策 称其阻止欧元过度升值

路透柏林6月12日 - 德国总理默克尔周五力挺欧洲央行的宽松货币政策，认为这些政策阻止欧元过度升值，支持了西班牙和葡萄牙等国家的改革努力。

这样的言论出自一位德国政治家口中，是极为罕见的，更不要说是默克尔了。以往当其它欧元区成员国政府官员施压欧洲央行采取更多行动以支撑经济成长时，默克尔却强调央行的独立性。

她在柏林召开的一次商业会议上称，强势欧元“意味着(西班牙和葡萄牙这样的国家)更加难以享受到改革的好处。”

默克尔重申，她尊重欧洲央行的独立性，但补充说：“最起码我希望你们能够理解，包括欧洲央行在内的中央银行必须思考万一通胀率极低应该如何应对，确保我们不会陷入通缩。”

她的讲话令欧元兑美元跌逾0.005美元至1.12下方。

默克尔有关抗击通缩的言论极不寻常，因为德国在1920年代经历的恶性通胀仍然让决策者记忆犹新，一直担心宽松货币政策有可能引发物价泡沫。

默克尔的讲话暗示，她相信采取量化宽松政策是有道理的，在一定程度上避免了欧元过度升值从而破坏其它欧元区国家的改革努力。

欧元兑美元自去年5月以来累计下滑将近20%；自去年12月初以来跌幅也有将近10%，当时欧洲央行即将推出主权债购买计划的形势变得明朗化。

默克尔表示，参与希腊援助谈判的各方需要继续进行磋商，以解决这个国家的问题。

“只要有意愿，就会有办法，但意愿必须来自所有各方，因此我们彼此之间继续协商，这一点非常重要，”她说。(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)

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