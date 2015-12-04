德国政府经济顾问称欧洲央行放宽政策的做法是错的

路透柏林12月3日 - 德国政府顾问表示，欧洲央行周四延长资产购买计划的决定将几无成效，只会让该央行更难退出刺激措施。

欧洲央行决定进一步调降已经为负的存款利率，并将资产购买计划延长六个月--这些举措之前已经被广泛预期；最近数周欧洲央行激起市场对大幅刺激的预期，如今看来，一些投资者认为这是最低限度的举措。政策声明公布后，欧元大涨。

尽管欧洲央行的决定比市场预期得更为温和，但德国政府经济顾问仍不赞成欧洲央行此举。

“我认为进一步放宽货币政策的做法是错的，”德国经济专家委员会(Council of Economic Experts)成员Isabel Schnabel表示。该委员会是一个学术团体，为德国决策者提供建议。

“这些举措的正面效果愈发存疑，而金融稳定面临的风险则进一步提高，”她补充说，“德拉吉对实行宽松货币政策的长期承诺让退出变得更加困难。”

德拉吉说，资产购买计划会持续至“2017年3月底，如有必要实施时间会更长”，显示欧洲央行将实现略低于2%的中期通胀目标作为优先要务。目前欧元区通胀率接近零。

欧洲央行资产购买计划本来定于2016年9月左右到期。

德国曾一再推动其他欧元区经济体实施改革以促进发展。其含义就是，促进欧元区19国经济增长的责任在于各国政府，而不是欧洲央行。

外界广泛认为，德国央行总裁魏德曼是欧洲央行管理委员会立场最强硬的委员。但德国政府内阁部长一般都严格看待欧洲央行的独立性，不会就欧洲央行的政策决定发表评论。

尽管如此，德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)上月还是向央行官员发出警告，称宽松的货币政策可能会造成错误的奖励，从而削弱各国实施改革的意愿。

德国财政部学术界顾问委员会成员、德国智库ZEW主席Clemens Fuest表示，欧洲央行为刺激经济已没有什么可做的了。

“欧元区货币政策已经要达到极限了，”他说。

“公债购买计划的延长再次增加了(欧元区央行)欧元体系资产负债状况的风险，”德国工商联会(DIHK)主席万斯里本(Martin Wansleben)表示。

德国智库Ifo主席辛纳表示“进一步放松就过头了”；他曾表示，欧洲央行扩张性货币政策给欧元区二线国家提供了隐性救助。

“这强化了民众的一项疑虑，即欧洲央行的工作重点是救助受困国家和银行，而不是价格稳定，”他说。(完)