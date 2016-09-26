分析：德国政界愈发不满欧央行政策 德拉吉下议院之行犹如鸿门宴

路透柏林9月25日 - 德国议会保守派议员Michael Stuebgen最近和一家地方性储蓄银行的负责人就欧洲央行(ECB)的量化宽松(QE)政策进行了一次交谈。

“他告诉我债券市场已经被买空了，”Stuebgen回忆说。“他把这比作走进一家超市，但所有东西都已经被买光，或许只剩下一根皱巴巴的胡萝卜或土豆。很快你就要挨饿了。”

Stuebgen担任德国总理默克尔所属党派在德国下议院的欧洲事务发言人。他认为是欧洲央行及其总裁德拉吉四年前拯救欧元区免于崩溃。

但与银行人士的交谈使他确信，欧洲央行的政策，尤其是大规模购买债券的QE做得有些过火。而且持这种看法的人绝不止他一个。

德拉吉周三将罕见地在德国下议院露面，为他的政策做出说明并回答议员们的问题。Stuebgen和他的同僚计划给德拉吉发出信号。

“欧洲央行是时候改变政策路线了，”Stuebgen说。

春季德国对欧洲央行的抨击达到了新高度，当时德国财政部长朔伊布勒指责德拉吉的政策助长了德国极右翼党派新选择党(AfD)的崛起；AfD成立于2013年，最初反对欧元区的纾困计划，之后演变成了反移民党派。

朔伊布勒对欧洲央行的抨击很不寻常，原因有二。其一，这种指责出自德国，而央行的独立性在德国是神圣不可侵犯的。其二，这种指责是针对个人的。朔伊布勒不仅仅是对欧洲央行的政策表示担忧，多年来他一贯如此，而且还把矛头指向了德拉吉。

一场风暴接踵而至，最终迫使二人于4月底时在华盛顿共进午餐，勉强同意休战。

这次休战持续了五个月，但已有频临破裂的迹象。

**毒害性政治**

欧洲央行非但没有像Stuebgen及其同僚希望的那样改变政策，相反，外界普遍预计欧洲央行将宣布在年底之前扩大量化宽松计划。

最早早在下月，欧洲央行或还将宣布扩大资产购买范围，以应对可购买资产缩减的境况。最有争议的变化或许是放弃所谓的资本额比重(capital key)， 即按照成员国的经济规模和比重，限制欧洲央行从该成员国购买公债的规模。

“德拉吉的一大挑战将是，让德国下议院和公众接受进一步放宽货币政策，”德国经济研究机构DIW负责人、欧洲央行前高级官员Marcel Fratzscher说道。

这样的讯息在柏林不太可能让人信服。除了担心量化宽松(QE)扭曲金融市场，低利率影响德国的储户和保险商以外，德国的政治格局在过去几个月也明显变得更加不利于欧洲央行了。

目前距下次联邦选举还有一年时间，根据全国民调，德国新选择党的支持率已经升至16%的纪录高位。默克尔所在的保守党派则处于防御态势，急于想让辩论的主题不再纠缠于难民问题。默克尔对于难民问题的立场正变得越来越不受欢迎。

在这样的环境下，欧洲央行可能被选中成为靶子。

“我预测，如果QE项目延长，或经过调整扩大了欧洲央行可购买资产范围，那么德国人对欧洲央行政策的辩论会再次升温，”另一位来自默克尔所在党的议员Thorsten Frei称。该议员将参加德拉吉的会议。

“在明年竞选中变成一个问题，这种风险肯定是存在的。”

前欧洲央行执委会成员史塔克预计，辩论在未来几个月会变得更加激烈。史塔克因担心政策方向，在2011年欧元区危机最严重时辞职。

“欧洲央行在当前道路上走的时间越长，德国公众的反应就会越激烈，”他对路透说。

**采取攻势**

衡量欧盟公众意见的Eurobarometer最新调查显示，仅30%的德国民众表示他们相信欧洲央行。欧盟内持此看法的平均比例为34%。

“许多人认为，救援措施缺乏民主合法性，”Delors Institute和Bertelsmann Foundation本月发布的一份报告称。

“即使央行独立于政治因素的直接影响之外，从长期来看，要想赢得公信力和影响力，信任和公众支持也是必不可少的。”

就欧洲央行而言，面对最大且最重要股东的抨击，向来采取攻势。

欧洲央行执委科尔5月拜访柏林为政策辩护。一个月后，会说德语的法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)，亦访问德国，并以德语向德国下议院议员解释欧洲央行的政策。

维勒鲁瓦德加洛上周回到柏林参加德法部长和央行官员会议，并表示，公开讨论货币政策是件好事，对欧洲央行的合法性存疑是有问题的。

“在德国和其他地方并非总是考虑到的是，欧元区有严重的通缩风险，而欧洲央行的行动大大协助了避开这个风险，”维勒鲁瓦德加洛对路透表示。

“我们可能需要更好地解释我们的政策，”他并称。“但这需要双方都努力才行。”

令欧洲央行担忧的是，朔伊布勒已开始再次抨击欧洲央行，据悉已要求议员们在德拉吉本周访问柏林时对其严加拷问。

朔伊布勒上周在柏林的一个晚会上嘲弄欧洲央行的购债计划，引起在场的德国实业家哄堂大笑。

“我想起它叫做QE”，朔伊布勒表示。“但我甚至都不知道那是什么意思。”(完)