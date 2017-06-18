专访：德国经济部长称政府维持对经济前景的审慎看法

路透柏林6月16日 - 德国经济部长吉普理斯(Brigitte Zypries)周五在接受路透专访时表示，德国政府坚持对本国经济增长前景的看法，尽管经济数据稳健且信心指标显示乐观。

德国央行和主要经济机构调高对德国今明两年国内生产总值(GDP)的预估，表明在内需推动下国内经济将实现全面的、自我强化式的加快增长。

德国央行上周把今明两年经工作日调整的经济增速预估分别上调至1.9%和1.7%，均比此前预估高0.1个百分点。

“我认为我们应该现实些。所以我认为我们春季时对经济增长的预估仍然合适，”吉普理斯周五表示。

德国政府4月时预计今年未经调整的GDP增长1.5%，2018年增长1.6%。

“我们将坚持这种看法，因为我们不应低估全球经济目前面临的难题，”吉普理斯说，指的是贸易保护主义升温的威胁以及美国总统特朗普的“美国优先”政策。

“当前的现实是，与美国的贸易关系目前不那么轻松，”吉普理斯说。

吉普理斯指出，与美国在贸易和气候政策方面的争议，让担任20国集团(G20)轮值主席国的德国努力推动下月在汉堡召开的G20峰会上达成联合声明变得有些困难。

“德国总理和政府都在努力推动此次峰会能达成统一立场，”吉普理斯表示。“希望我们取得成功。但目前无人能保证这点，因为各方仍在协商不同的章节。”

“因此我们的愿望是达成G20联合声明，关于贸易等其他议题的一致声明。我们正在为此努力。我希望能取得成功。”(完)