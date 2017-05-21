德国经济在第一季强劲开局后 上行动能将有所减弱--财政部月报

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透柏林5月22日 - 德国财政部周一公布的月度报告称，德国经济今年强劲开局后，未来几个月上行动能将会有所减弱。
该国经济在2016年成长1.9%，取得五年来最佳水准，得益于民间消费激增、政府支出上升以及建筑活动增加。
在2017年的第一季度，经济进一步提速，季度增长加快至0.6%，高于2016年第四季的0.4%。
“宏观经济环境乐观，譬如国内外销售形势更加亮丽、低利率以及能源价格温和上涨，暗示今年余下时间里，整体经济的上行势头应会延续；尽管和第一季相比，动能会有所减弱，”报告称。
“工业订单等前瞻经济指标的表现、以及企业和消费者信心好转，也都支持了这样的预期，”财政部称。
由于企业增加机械及建筑投资、民间及官方均持续支出，这股上行趋势已越来越普及；出口转强也对整体经济增长持续做出贡献。
不过，财政部维持政府对今明两年的经济增长率预估值分别在1.5%和1.6%不变，这两个数据均未经工作日调整。
随着有更多劳工投入就业市场，消费者花钱不手软，而且企业有能力增加获利，德国经济这股长期向上的力量正在提振政府税收。
财政部表示，1-4月联邦政府及16个地区政府的税收同比增长6.5%。远高于3.9%的全年预估增长率。(完)
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路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。