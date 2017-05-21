德国经济在第一季强劲开局后 上行动能将有所减弱--财政部月报

路透柏林5月22日 - 德国财政部周一公布的月度报告称，德国经济今年强劲开局后，未来几个月上行动能将会有所减弱。

该国经济在2016年成长1.9%，取得五年来最佳水准，得益于民间消费激增、政府支出上升以及建筑活动增加。

在2017年的第一季度，经济进一步提速，季度增长加快至0.6%，高于2016年第四季的0.4%。

“宏观经济环境乐观，譬如国内外销售形势更加亮丽、低利率以及能源价格温和上涨，暗示今年余下时间里，整体经济的上行势头应会延续；尽管和第一季相比，动能会有所减弱，”报告称。

“工业订单等前瞻经济指标的表现、以及企业和消费者信心好转，也都支持了这样的预期，”财政部称。

由于企业增加机械及建筑投资、民间及官方均持续支出，这股上行趋势已越来越普及；出口转强也对整体经济增长持续做出贡献。

不过，财政部维持政府对今明两年的经济增长率预估值分别在1.5%和1.6%不变，这两个数据均未经工作日调整。

随着有更多劳工投入就业市场，消费者花钱不手软，而且企业有能力增加获利，德国经济这股长期向上的力量正在提振政府税收。