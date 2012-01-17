德国拒绝增强EFSF基金 希腊面临打破债务谈判僵局紧迫压力

路透柏林/马德里1月16日电---欧元区主要成员国中目前唯一保持最高信用评级的德国周一拒绝考虑增强欧元区援助基金;希腊则面临压力,如果想要避免债务无序违约,必须迅速打破债务交换谈判僵局.

欧洲领导人承诺,鉴於标准普尔上周五的行动,他们将推进加强预算纪律的财政协议,并加快推出欧元区永久性纾困基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM).

欧元区官员表示,法国、奥地利、意大利和西班牙的评级被降,欧洲金融稳定机构(EFSF)基金的AAA评级也岌岌可危,可供放贷的资金将会减少,除非仍然保持AAA评级的成员国增加担保.

但德国总理默克尔的发言人Steffen Seibert对记者表示:"(德国)政府没有理由相信,EFSF现有的担保资金不敷目前的需求."

"我们不应忘记,我们已经决定大力推进ESM的建立,使之在2012年年中到位,比原先计划提早一年."

金融市场对是次调降信用评级处之泰然,欧元兑美元和政府公债收益率(殖利率)普遍保持稳定.交易商称,欧洲央行买入意大利和西班牙公债以抵消标普调降评级的压力.

不过除非希腊能同民间债权人在最後关头达成协议,使他们自愿接受所持希腊公债的损失,否则由於希腊无序违约风险加剧,市场目前的稳定状态将难以持久.

继希腊同债权人的谈判在上周五破裂後,包括标普高层在内有越来越多的专家警告可能会出现违约.

欧洲股市.FTEU3反弹收高,尽管市场担心在多国政府评级遭降後,恐会殃及持有这些其公债的银行业.

在法国丧失掉最高评级的首次公债标售中,法国国库券收益率略下滑.

奥地利债务管理机构主管对路透表示,市场早已消化了奥地利AAA评级遭降的因素,奥地利周一有能力以近零的利率发行短期公债.

法国总统萨科齐称,法国的政策将不会听命于评级机构.法国丧失AAA评级,给5月就将面临大选的萨科齐带来沉重一击.

萨科齐将标普评级行动与穆迪的声明进行了对比,穆迪对法国的评级仍然是Aaa.他表示:"我深信,这没有改变任何事情.我们必须削减赤字,我们必须减少支出,我们必须提高经济竞争力,以重返增长轨道."

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**降级者买单?**

意大利总理蒙蒂上周访问德国时呼吁增强EFSF,以帮助意大利债券抵抗攻击.

但是,德国总理默克尔所在的德国基督教民主党(CDU)内资深政治人物Michael Meister称,那些评级被调降的国家才应该增加对EFSF的担保份额.

他对路透称:"德国评级没有被下调,所以我们的份额不应该改变.受影响的国家必须做出更多贡献."

大约一个月前的金援帮助希腊避免了破产,但该国再次成为欧元区危机的核心,违约疑虑与退出欧元区的可能性重新浮现.

希腊需与民间债权人在几天内达成债务交换协议,避免3月底145亿欧元债券到期时陷入破产境地.而若达不成协议,第二轮1,300亿欧元国际救援计划可能流产.

上周五希腊需与民间债权人的谈判破裂,民间债权人谈判代表称,因无法谈拢利率水平.

国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)称:"他们指望民间债权人接受连他们自己都不会接受的利率水平,这完全不合理."

他表示,一些代表政府与跨国机构的官员所采取出的立场,让银行"非常吃惊".

了解谈判情况的消息人士称,德国为新债换旧债计划提出的新债票面利率还不到4%,这等於让银行实际损失上升到75%.

国际货币基金组织(IMF)也在对谈判施压,警告称自10月达成救援方案以来希腊经济与欧元区经济形势都在恶化,希腊需要筹措更多资金在2020年前维持债务可持续性.

面对僵局,希腊表现出无所谓的样子.

希腊总理帕帕季莫斯对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称:"谈判有一点停顿.但我相信磋商还会继续,我们将及时达成双方都能接受的协议."(完)

--编译 郑茵/孙茉莉/程琳;审校 张涛

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