德国默克尔警告称解决危机或需数年

德国总理默克尔周五誓言将保卫欧元,称欧元比以前的德国马克更稳固,但她警告称欧洲在恢复信心方面还面临漫长而艰难的过程.

路透柏林/巴黎12月2日电---德国总理默克尔周五誓言将保卫欧元,称欧元比以前的德国马克更稳固,但她警告称欧洲在恢复信心方面还面临漫长而艰难的过程.

"解决主权债危机是一个过程,将需要数年,"默克尔在对议会的演讲中称.

她呼吁采取长期方式,实施更严格的财政纪律加强欧元区财政整合.她否认了欧洲央行像美国联邦储备委员会(美联储,FED)那样大量印钞的可能性.

"欧洲央行的职责与美联储或英国央行不同,"她表示.

不过南德意志报报导,默克尔愿意看到欧洲央行加大购买欧元区受困国家债券的力度,以此作为过渡手段直至预算得到控制.

一周後的欧盟峰会被视为决定欧元区存亡的关键,默克尔在演说中否决了以发行欧元区共同债券解决危机的可能性,她表示,这会违反德国宪法.

她主张以多管齐下的方式解决,包括提高欧洲当局对各国预算的控制权力、并列入条约内容修改、以及灵活运用欧元区救援基金以稳定市场.

国际股市及欧洲债市持续回升,因市场期望欧元区领袖可能正一步步迈向欧债危机的全面性解决方案.

默克尔的演说为未来七天的密集外交协商定下议题,欧洲各国将设法协商出新的政治协议,以恢复市场信心,并给予欧洲央行充分立场可断然行动保护欧元.

默克尔周一将前往巴黎,与法国总统萨科齐拟出联合提案,推动修改条约,实施更严格的预算管制,对违反赤字规定的国家自动给予惩罚.(完)

--编译 丁琦/蔡美珍;审校 张涛/白云

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