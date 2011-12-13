德国商业银行就政府援助开展洽商--消息人士

PIMCO认为玉米价格将上涨 但对大豆和铝市场保持谨慎
路透悉尼2月10日 - 全球最大的债券基金之一--太平洋投资管理公司(Pimco)认为，玉米价格的表现将好于大豆，但对铝市场持谨慎态度。
路透法兰克福12月12日电---五名知情人士周一对路透表示,德国第二大银行--德国商业银行(CBKG.DE)数日来在与德国政府就可能的政府援助进行洽商.
联合政府消息人士周一称,目标是在圣诞节前达成原则性协议.
虽然由德国政府持股25%的德商银行希望避免向政府求援,但该行需在2012年中期前筹得53亿欧元(70亿美元)资本,才能满足欧洲银行业管理局的资本金规定.
自德商银行6月向股东筹资53亿欧元以来,对希腊主权债务的减记以及更严格的资本金规定削弱了其资本缓冲.
政府和银行业消息人士表示,德国政府对如何帮助德商银行加强资产负债表仍持开放态度.
德商银行周一坚持其承诺,避免向政府寻求更多援助.若寻求援助,将令其更加接近被国有化.该行发言人上周四重申了这一立场,当时其首席财务官Eric Strutz也表示,"我们坚持不动用额外公共资金的立场."
接近德商银行的消息人士称,该行尤其是希望避免直接注入资本,宁愿通过剥离负债来加强资产负债表.
这些人士称,一种选项是将旗下不动产融资部门Eurohypo的部分或全部资产转移至德国银行救助基金SoFFin内的"坏账银行".通过此举,德商银行可以最多盘活50亿欧元.
德国正在进行法律方面的准备工作,以重新启动SoFFin银行救助基金.
德国政府消息人士称,德商银行是能可能被强行资本重组的问题仍无定论.
德商银行2008年获得182亿欧元救助款,今年夏季前偿还了约143亿欧元.
德商银行执行长Martin Blessing在10月时表示,该行将不会再度动用国家救助基金SoFFin.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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