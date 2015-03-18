调查显示支持和反对建立欧盟军队的德国人比例相当

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透柏林3月18日 - 调查显示，近半德国人欢迎欧元集团主席容克提出的欧盟联合军队建议，但反对者的数量也差不多。
Forsa为德国新闻杂志Stern进行的调查周三公布，超过1,000名受访者中，49%支持建立欧洲军队，46%反对。
容克曾建议，欧盟需要自己的军队，以抵御来自俄罗斯和其他地方的威胁，并恢复欧盟的外交政策影响力。他周一淡化该建议，表示无意引发辩论。英国尤其反对该建议。
欧盟已经拥有战斗集团，作为快速反应部队以轮流方式运作。但在危机中从未被使用过。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。