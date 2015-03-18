调查显示支持和反对建立欧盟军队的德国人比例相当

路透柏林3月18日 - 调查显示，近半德国人欢迎欧元集团主席容克提出的欧盟联合军队建议，但反对者的数量也差不多。

Forsa为德国新闻杂志Stern进行的调查周三公布，超过1,000名受访者中，49%支持建立欧洲军队，46%反对。

容克曾建议，欧盟需要自己的军队，以抵御来自俄罗斯和其他地方的威胁，并恢复欧盟的外交政策影响力。他周一淡化该建议，表示无意引发辩论。英国尤其反对该建议。