焦点：德国应该增加投资 以帮助欧元区经济成长--欧盟执委会

焦点：东芝核业务减记惊传恐达60亿美元 股价重挫15%
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透布鲁塞尔11月26日 - 欧盟执委会周四表示，德国与荷兰拥有巨大的经常帐盈余，应增加投资以帮助刺激整个欧元区的经济成长和通胀。
欧盟执委会每年要进行一项名为宏观经济失衡分析的工作，调查所有28个成员国的经济状况，以便及早发现问题，在问题严重之前解决。
执委会表示，要想刺激欧元区一直不温不火的经济复苏和持续低迷的通胀，各国政府明年应把精力集中在投资、结构性改革和完善公共财政方面。
不过，增加投资的责任主要落在德国与荷兰这些更有实力的国家身上，这些国家本身也能从经济的再平衡当中受益。
“要降低整个欧元区陷入长期低成长低通胀泥潭的风险，那些更有能力扩大投资的国家尤其应该肩负起责任，”执委会表示。
“德国和荷兰应承担起这种责任，未来几年两国经常帐盈余预计将保持在高位，”其并称，盈余居高不下显示出国内缺乏成长的动力。
欧盟执委会认为，经常帐盈余超过国内生产总值(GDP)的7%即为过高，德国去年的盈余已经达到7.8%。
欧盟执委会称，今年德国经常帐盈余将达到创纪录的8.7%，2016年和2017年将分别为8.6%和8.4%。
荷兰的盈余更高，自2012年以来一直在GDP的10%以上，只是在2017年将降低至9.6%。
**资源错配**
欧盟执委会称，“那些去杠杆需求相对较低的国家经常账盈余居高不下，显示出储蓄和投资严重失衡，表明资源错配。”
这些评论不太可能被德国接受。德国是全球最大的出口国，其认为自己的出口型经济运转良好，希望在不阻碍削减债务的情况下增加新的投资。
德国官员也认为，仅靠德国增加支出并不能解决欧元区的成长问题，其它政府也应推行结构性改革，做出自己的贡献。
执委会亦认同，意大利和法国这样“具有系统相关性的国家”必须加大结构改革的步伐，同时指出，如果有盈余的国家能够产生新的需求，会令那些负债较重(比如意大利)或者存在经常账赤字(比如法国)的国家从中受益。
“减债需求相对较低的国家如果削减盈余，将为欧元区带来十分必要的需求改善，帮助减少高负债国家面临的难题，”执委会表示。
执委会称，按金额计算欧元区的经常账盈余在全球名列前茅，预计可达3,900亿欧元左右，相当于GDP的3.7%。
其中多数为德国与荷兰所贡献，分别占到欧元区GDP的2.5%和0.7%，位居第三的是意大利，占欧元区GDP的0.4%。(完)
(编译 郑茵/张荻 审校 王丽鑫/许娜/杜明霞)
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