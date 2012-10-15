德国外长：欧盟已同意对伊朗的新制裁措施

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透布鲁塞尔10月15日电---德国外交部长韦斯特威勒(Guido Westerwelle)表示,欧盟周一同意对伊朗实施新的制裁以加大施压.
"我们同意采取进一步制裁措施以加大施压,因此协商是非常重要的."他说.
外界早已预料欧盟将批准对伊朗银行业,工业和船运业实施新制裁,这将是迄今为止欧洲对伊朗最为严厉的举措之一.
这些制裁措施的批准,正值国际社会对伊朗军事意图,以及解决该国核计划问题的外交斡旋失败日渐感到担忧之际.(完)
--编译 郑茵;审校 田建华
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