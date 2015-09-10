独家：德意志交易所推迟亚洲扩张计划 因软件问题和市场动荡

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福9月9日 - 据三名知情人士周三透露，金融市场动荡以及软件问题导致德意志交易所(DB1Gn.DE)将亚洲衍生品交易和清算所计划推迟了约18个月。
这家德国交易所运营商曾于6月表示，总部设在新加坡的Eurex Asia衍生品交易和清算所将于2016年第二季投入运营。
其中一位知情人士称，该交易所的C7清算软件问题是推迟的原因之一。“该软件在一些测试中仍无法顺利运行，”这名知情人士说。
一名德意志交易所发言人大体证实，Eurex Asia投运时间将因内部和外部原因推迟到2017年，但未提供细节。
“该项目的范围和目标仍未改变；大幅扩张亚洲业务是我们公司策略的重要一环，”该发言人表示。
除了Eurex Asia计划之外，德意志交易所今年稍早宣布，已同意与上海证交所和中国金融期货交易所开展合资项目，为中国大陆之外投资者开发并营销中国股票、债券和交易所上市基金(ETF)。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。