德意志交易所考虑出售旗下国际证券交易所--消息

日本财相麻生称不担心特朗普有关美元“太强”的言论（更新版）
路透华盛顿4月20日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，他认为美国总统特朗普近期表示“美元太强”并没有什么问题，因为美国财长努钦后来澄清说，特朗普无意口头打压美元。
路透法兰克福6月5日 - 一名了解德意志交易所(DB1Gn.DE)想法的消息人士周四称，德意志交易所正考虑出售旗下国际证券交易所(ISE)。
消息人士表示，德意志交易所并未委托哪个银行来协助出售这家美国期权交易所，并称目前ISE的估值水平不具吸引力，短期内德意志交易所可能不会寻求出售。
该消息人士透露，ISE目前估值仅为约10-15亿美元，是德意志交易所收购时出价的一半左右。
德意志交易所在美国市场几经受挫，包括就美国一些主要指数推出期权未获批准等。
德意志交易所的一名发言人拒绝置评。
德意志交易所在2007年以约28亿美元买下当时第二大美国期权市场ISE，但后来被迫多次对这部分资产计提减损费用，包括2009年第四季提列了一笔4.15亿欧元费用。(完)
(编译 王翔琼；审校 王兴亚)
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