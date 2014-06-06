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国际财经 | 2014年 6月 6日 星期五 12:10 BJT

德意志交易所考虑出售旗下国际证券交易所--消息

路透法兰克福6月5日 - 一名了解德意志交易所(DB1Gn.DE)想法的消息人士周四称，德意志交易所正考虑出售旗下国际证券交易所(ISE)。

消息人士表示，德意志交易所并未委托哪个银行来协助出售这家美国期权交易所，并称目前ISE的估值水平不具吸引力，短期内德意志交易所可能不会寻求出售。

该消息人士透露，ISE目前估值仅为约10-15亿美元，是德意志交易所收购时出价的一半左右。

德意志交易所在美国市场几经受挫，包括就美国一些主要指数推出期权未获批准等。

德意志交易所的一名发言人拒绝置评。

德意志交易所在2007年以约28亿美元买下当时第二大美国期权市场ISE，但后来被迫多次对这部分资产计提减损费用，包括2009年第四季提列了一笔4.15亿欧元费用。(完)

(编译 王翔琼；审校 王兴亚)

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