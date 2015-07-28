德国智库建议设立欧元区国家破产机制 以防未来危机

路透柏林7月28日 - 德国政府下属的一个独立经济顾问委员会倾向于创建一个欧元区的国家破产机制，以预防未来的危机，并称相关国家应能够把离开欧元区作为最后的手段。

在周二公布的一份特别报告中，由五位专家组成的智库称，希腊债务危机凸现迫切需要进一步改革，以提高欧元区稳定性。

除了加强欧洲银行业联盟等措施之外，该智库还表示，欧元区应对危机的工具还应当辅以一个有序的国家破产机制，这可以保护欧元区互不救援条款具有公信力。

五人智库负责人施密特(Christoph Schmidt)称：“为了确保欧元区的凝聚力，我们必须认可这一点，即债权国的选民不能永久地资助债务国。”

希腊危机令欧元货币同盟的未来遭到质疑，因德国民众对于希腊第三轮纾困的疑虑与日俱增。

这一智库称，这类的破产机制将在一国宣告破产时强迫债权人承担损失，而这样将促使投资人更为详细地评估主权风险。

智库建议保留一国退出欧元区的可能，但要把这点当作“最后手段”。

这一智库写道，“一个怎么样都不合作的成员国不该具有威胁欧元存续的能力。”

他们同时对“捷径”提出警告，例如创造欧元区财政部、欧洲失业保险机制、或是欧元区经济体政府等等。

他们写道，“在各成员国未放弃其财政及经济政策主权的情形下，要欧元区集体为潜在成本负责，迟早会导致这个货币同盟更不稳定。”

在他们提出警告之前，德国明镜周刊报导指出，德国愿意就创造欧元区财政部长进行讨论，这个职位将拥有自己的预算及加税的权力。(完)

(编译 孙国玉/张明钧; 审校 于春红)

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