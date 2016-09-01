德国指责菲亚特在柴油发动机上使用非法装置--德国经济周刊

路透柏林9月1日 - 德国经济周刊(WirtschaftsWoche)周四报导称，德国已致信欧盟执委会，指责菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)(FCAU.N)使用非法装置关闭柴油发动机上的尾气处理系统。

在欧洲最大汽车制造商大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)爆发排放丑闻之后，德国联邦运输管理处(KBA)开始测试一些汽车厂商的车型。

德国经济周刊称，德国交通部8月末向欧盟执委会致函，称KBA的测试发现有证据表明，菲亚特非法使用一种装置来关闭尾气处理系统。

另外还发现“一种特殊的氮氧化物催化剂在启动了几轮清洁过程后也被切断，”并称涉及的车型有Fiat 500X、Fiat Doblo和Jeep Renegade。

“对于意大利当局认定的、使用该关闭尾气处理系统的装置是为了保护发动机的观点，德国方面并不认同，”德国经济周刊援引该信件称。该封信件同时被发给意大利有关方面。

未能联络到德国和意大利交通部立即就此置评。菲亚特驻德国的一位发言人则拒绝就此评论。(完)