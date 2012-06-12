德国援助西班牙惹恼国民 默克尔左右为难

路透柏林6月11日电---德国总理默克尔的政府周一不得不为救助西班牙银行业进行辩解,因为许多德国人深信他们的慷慨被滥用,怀疑论者则发出警告称,在没有附加严格条件的情况下承诺进行援助,将开启危险的先例.

默克尔的助理为这笔大规模纾困进行辩解的理由是,西班牙的经济并不是非常糟糕,所以不需要像对待希腊那样制定条件,而且资金不会直接交给西班牙银行业,而是交给政府.

"西班牙的纾困请求来自政府,因此资金也将交给政府,由政府负责,并对兑现约定的条件承担责任,"默克尔的发言人Steffen Seibert表示.

"这给市场和欧洲夥伴发出了积极信号,表明欧洲有能力采取行动,而且可以采用应对两年或三年期未曾出现的危机事件的工具,"Seibert表示.

但民意调查显示,普通德国民众对於该国在欧元区主权债务危机中充当出资人的角色日益感到厌倦.

对西班牙的金援规模最高可达1千亿欧元(1,250亿美元),这显然强化了德国社会中那些欧洲怀疑论者的论点,即这类纾困案已经演变成吞噬德国纳税人辛苦钱的黑洞.在德国,持欧洲怀疑论者虽属少数,但有愈发增多的趋势.

销量庞大的德国画报警告称,就如纾困希腊不仅止于一次,"西班牙的病灶也不是只凭一次资本挹注就可以解决."

Mitteldeutsche Zeitung将其形容是代价高昂的"镇静剂";德国世界报也表达类似的疑虑,怀疑金援西班牙能否阻止危机在欧元区蔓延,尽管金融市场起初的反应是正面的.

**防火墙应当是"不要伸手援助"**

德国财政部长朔伊布勒在媒体上为这项决定辩护,他指出西班牙的债务比德国少,但是其银行业问题"必须增加足够的资本才能解决."

由於德国国会尚未批准默克尔带头推动的欧洲财政协定,默克尔所属的基督教民主党(CDU)极力想避免让纾困西班牙成为令欧洲怀疑论者理直气壮的理由.

"关键之处在於,救援资金不会直接进入西班牙银行业,而是到一个由国家负责运作的重建基金,这是西班牙政府的保证,"基民党国会议员Norbert Barthle对路透说.

他相信,与德国主要的中间偏左反对党就经济增长刺激举措和创造就业问题的讨论,将使议会能够在夏季休会前通过财政条约和欧洲稳定机制(ESM).

"在西班牙援助问题上,我们肯定需要来自德国议会的一些声音,我认为我们能够获得多数支持,"Barthle称,表明其相信支持欧元区的社会民主党和绿党将支持援助西班牙.

此观点得到德国主要工业团体BDI的认同,该组织旗下以出口为导向的成员因欧元疲软和欧元区低利率而受益匪浅.

"西班牙的形势与希腊完全不同--该国经济稳定得多,其国家债务通常也处於极低水平,"BDI的Markus Kerber向南德日报称,证明有理由解决扼住西班牙喉咙的银行业危机.

根据最近的民调结果,默克尔陷入左右为难的困境,一方面面临美国、法国和英国等夥伴国要求其采取更果断行动来挽救欧元区的压力,另一方面本国选民不再相信欧元好於德国原有货币马克.

由於近期有迹象表明,德国应对危机的韧性正在削弱,金融家索罗斯为法国费加罗报撰文道,德国经济更加疲弱,将使默克尔更难说服本国民众同意肩负更多与欧洲相关的责任.

默克尔甚至无法说服其执政联盟内的普通议员,其中持非主流观点--欧元怀疑论的议员的观点现已更广泛地出现在德国媒体上,例如默克尔执政联盟夥伴--自由民主党旗下议员Frank Schaeffler.

"目前看来,显然所有这些防火墙都毫无帮助,而只是增强了各成员国从援助计划中寻求庇护的意愿而已,就像西班牙一样,"他称.(完)

--编译 李春喜/李婷仪/许娜; 审校 高琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。