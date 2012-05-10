德国财长称希腊若不能自救 欧洲亦无能为力

路透柏林5月10日电---欧盟出资大国德国周四警告希腊,虽然选民在大选中对国际纾困计划表示反对,但希腊只有坚持履行这一计划,才能得到欧洲夥伴国的帮助.

金融市场虽然担忧希腊无序违约导致危机蔓延,但依然持稳,因西班牙采取行动整顿银行业,且向雅典方面的一笔关键性支付缓解了市场对欧元区的近忧.

"希腊可以依靠欧洲的团结,但如果它不能自救,就什麽也谈不上,"德国财长朔伊布勒在记者会上表示.

"希腊是不是准备采取必要行动--这只有希腊人民才能决定."

欧元区纾困基金欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林表示,雅典必须同国际贷款人就金融援助的条件达成一致,然後才能在6月以後得到进一步的资金援助.

欧洲金融稳定机构(EFSF)周三同意向希腊拨付42亿欧元(54亿美元)的最新一笔援助资金,以帮助希腊克服未来两个月的融资问题.希腊组建新政府的磋商似乎注定失败.

泛希腊社会主义运动(泛希社运)领导人韦尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)周四展开组建一个支持欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)援助计划的执政联盟的最後努力,但该国似乎正不可避免地滑向重新选举,二次选举或许在下月举行.泛希社运在周日的希腊大选中得票第三.

过去两天路透对分析师的调查发现,64名受访者中有35人认为,到2013年底希腊仍将留在欧元区.其余受访者则预料希腊将退出欧元区.

在布鲁塞尔,一位欧盟高级官员表示,欧元区成员国不希望希腊离开欧元区.他并称,援助条款没有商量的余地.

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**失业率创纪录高位**

周四公布的数据显示,希腊2月失业率达到21.7%的纪录水平,15-24岁的年轻人失业率高达54%.这是三分之二的希腊选民投票给反对节支的极右翼和极左翼政党的一个重要理由.

希腊经济已是第四年深度衰退.由於欧元区大多缺乏经济成长,各国政府更难以降低公共赤字和债务.

法国总统当选人奥朗德誓言将把欧洲焦点从严峻的节支政策转至重振成长,下周二就职典礼之後,他将把这样的讯息带到德国.

不过德国总理默克尔回拒外界压力,不愿采取新刺激措施重振欧元区经济成长.

"透过结构性改革来追求成长是合理、重要且必要的,"她在柏林对国会说."靠信贷来提振成长只会把我们推回危机的起点,这就是为何我们不应该、也不会这麽做的理由."

默克尔在国内外均面临要求其放松节支政策的声浪.身为欧洲最大经济体的领导人,默克尔把节支政策形容为医治主权债危机的药方.

"我们曾经讨论过很多对策,从欧元区共同债券到贡杆化,它们都曾被认为很有神效,但後来却又难以为继,"默克尔对国会说.

奥朗德在大选决选之前曾表示,希望和德国重新讨论欧元区共同债券.

奥朗德所属社会党的发言人表示,奥朗德不会因为默克尔这番言论而改变他推动成长的立场.

"默克尔虽然坚持她的立场,但她不能凌驾法国人民的意志,"发言人Benoit Hamon对BFM TV说.

**极大关注**

在西班牙,政府实际上接管了该国第四大银行Bankia(BKIA.MC),试图为房地产暴跌引发的长达四年的银行业危机画上句号.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)的中右翼政府表示,银行业安全无虞,并将在周五宣布更多增强其他问题银行力量的措施.这刺激西班牙股市.IBEX出现反弹.

西班牙一直坚称,自己完全能够对银行业进行救助,并且能实现欧盟执委会提出的明年将赤字与国内生产总值(GDP)之比降至3%的目标.

但以纽约大学教授鲁比尼(Nuriel Roubini)为首的众多分析师认为,西班牙最终将不得不请求援助,除非允许欧元区救助基金可以直接向其银行提供贷款,而德国对此表示反对.

外国投资者正密切关注欧洲局势.中国主权财富基金--中投公司(CIC)的总经理高西庆称,我们都在抱以极大关注.

他在埃塞俄比亚的一次会议上告诉路透,多年来再三表示支持一个统一的欧洲,但鉴於现在的状况,感到非常担忧.(完)

--编译 郑茵/肖群英/李婷仪/王兴亚;审校 张涛/程琳

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